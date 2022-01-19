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Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 2 yaralı
Van’ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye uçması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sağlık 19.01.2022, 16:13
Van’ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye uçması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Sabanbüken ile Çakırbey mahalleleri arasında meydana geldi. E.G. yönetimindeki 16 L 2528 plakalı Ford marka araç, karlı yolda kontrolden çıkarak dereye uçtu. Yoldan geçen diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi ile Erciş Belediye Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü E.G. ve yanındaki S.D. ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırılırken, otomobil ise düştüğü yerden çıkarıldı.