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Kongrede gerginlik sosyal mesafeyi unutturdu

TOKAT’TA, SANAYİ ESNAFININ KATILIMI İLE YAPILAN KONGREDE YAŞANAN GERGİNLİK NEDENİYLE SOSYAL MESAFE UNUTULDU.

Sağlık 17.09.2020, 15:10
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Kongrede gerginlik sosyal mesafeyi unutturdu

Tokat’ta, sanayi esnafının katılımı ile yapılan kongrede yaşanan gerginlik nedeniyle sosyal mesafe unutuldu.

Tokat Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi olağan genel kurul toplantısı korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile açık havada yapıldı. Kooperatif binası yanındaki açık alanda yapılan kongreye katılan sanayi esnafının ateşleri ölçüldü. Sosyal mesafeye göre ayarlanan masalarda üyelerin oturması sağlandı. Kongrede mali gider ve gelir tabloları okunurken yaşanan gerginlikte ise alınan önlemler adeta hiçe sayıldı. Bir kooperatif üyesi ile divanda görevlisi arasındaki sözlü tartışmanın büyümesi üzerine tarafları esnaflar sakinleştirmeye çalıştı. Bu esnada sosyal mesafe kuralları unutuldu.

Oy kullanırken de sosyal mesafeyi unuttular

Yapılan konuşmaların ardından mevcut Kooperatif Başkanı Fehmi Çankaya ile Burhan Kıral’ın aday olduğu genel kurulda seçimlere geçildi. Oy kullanmak için divan heyetinin önündeki alana akın eden kooperatif üyeleri, yoğunluk oluşturdu. Polisin müdahalesi ile esnaflar masalarına dönerek sırasını beklemesi sağlandı. Kooperatif üyeleri isimlerine göre davet edilerek oy kullandırıldı.

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