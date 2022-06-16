Komşu ülkede ilk maymun çiçeği vakası görüldü!

Gürcistan Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Milli Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi. Avrupa bölgesinde seyahat eden bir kişide virüsün görüldüğü kaydedilen açıklamada, "Hasta hafif bir viral enfeksiyona sahipti ve uygun tedaviden kısa süre sonra sağlık merkezinden taburcu edildi." ifadesi kullanıldı.

Geçtiğimiz hafta Yunanistan'da da ilk vaka görülmüştü. Yunan makamlarından yapılan açıklamada, yakın zamanda Portekiz'e seyahat ettiği belirtilen erkek hastanın durumunun iyi olduğu kaydedilmişti.

29 ÜLKEDE BİNİN ÜSTÜNDE VAKA DOĞRULANDI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde geçen hafta düzenlenen haftalık toplantıda, virüsün endemik olmadığı 29 ülkeden, DSÖ'ye raporlanan binin üzerinde vakanın doğrulandığını ve henüz virüs nedeniyle can kaybı yaşanmadığını belirtmişti.

HANGİ ÜLKEDE KAÇ VAKA VAR?

İspanya'da ise toplamda 186, Portekiz'de 153, Kanada'da 80, Almanya'da 65, Fransa'da ise 51 vaka doğrulandı. Ayrıca, Hollanda'da 40, ABD'de 25, İtalya'da 20, Belçika'da 17, İsviçre'de 8, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 8, İrlanda'da 6, Avustralya'da 6, Çek Cumhuriyeti'nde 6, Slovenya'da 6, İsveç'te 5, Danimarka'da 3, İsrail'de ise 2 vaka tespit edildi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ HAKKINDA

İnsanlarda ise maymun çiçeği virüsünün enfeksiyonu ilk kez 1970 yılında gözlenmiştir. Bu yıllardan günümüze dek maymun çiçeği Afrika kıtasında tek tük bildirilen vakalar şeklinde düzenli olarak görülmekteydi.

En temel belirtiler arasında şunlara yer verilebilir: