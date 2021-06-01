’’Kombu çayı birçok faydasıyla şaşırtıyor ’’

Diyetisyen Gizem Gençyürek, “Yaza girerken fazla kilolardan kurtulmak için Kombu çayı ideal bir çözüm olabilir. Antioksidan ve probiyotik özellikli Uzak Doğu menşeili bu çay, vücutta biriken toksinleri arındırarak detoks etkisi oluşturur” dedi.

Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi’nden Diyetisyen Gizem Gençyürek, bugünlerde adı sıkça duyulan popüler içeceklerden Kombuça adıyla da bilinen Kombu çayı hakkında bilgi verdi. Dyt. Gençyürek, Kombu çayının birçok faydasıyla şaşırttığını söyledi.

Kombu çayının Kombucha denilen çay mantarıyla hazırlandığını belirten Dyt. Gizem Gençyürek, ’’Kombu çayı, Kombucha mantarının bakteri ve mayalarıyla meydana gelen fermantasyonla elde edilir. Bu sayedevücuda faydalı çok sayıda canlı bakteri içerir. En önemli faydası antioksidan özelliğiyle vücudu toksinlerden arındırarak detoks etkisi oluşturmasıdır. Dolaşım ve sinir sistemlerini düzenleyen bu çay, alerjilere karşı korur, kilo vermeye yardımcı olur. Mide ve bağırsak sorunlarına iyi gelir, hazımsızlık ve şişkinliği giderir’’ dedi.

’’Dolaşım ve kan şekerini düzenler’’

Kombu çayının baş ağrısı ve halsizlik gibi sorunlara neden olan dolaşım problemlerini de düzenlediğini aktaran Dyt. Gençyürek, “Vücudun toksinlerden temizlenmesine yardımcı olan Kombuça çayı, halsizlik ve kronik yorgunluk gibi şikayetlerin giderilmesinde son derece etkilidir. Vücuda zindelik katar. Sinir sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olmanın yanı sıra alerjilere karşı da koruyucu görevi vardır. Yağ yakım hızını artırma özelliği sayesinde fazla hedef kiloya ulaşmada ulaşma süresini kısaltıyor” diye konuştu.

’’Evde Kombu çayı nasıl hazırlanır’’

Dyt. Gençyürek sözlerini şöyle tamamladı: “Bu çayı hazır almak yerine evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Bunun için Kombu çayı için 3 litre sıcak su kaynatılıp içine bir buçuk bardak toz şeker katılıyor. Beş dakika daha kaynattıktan sonra içine 10 poşet siyah ya da yeşil çay ekleniyor. 15 dakikalık bekleme süresinin ardından karışım cam kavanoza alınıp üzerine Kombu mantarının açık rent kısmı üstte konulacak şekilde konuluyor. Üstü tülbentle ve lastikle sıkıca kapatılan kavanozun üzerinde iki parmak boşluk kalmalı. Karanlık bir yerde 8 gün bekletilip fermente olan çay içime hazırdır. Üzerindeki mantarı çıkarıp içeceğinizi özellikle sabah bir fincan tüketerek faydasından yararlanabilirsiniz’’ açıklamasında bulundu.