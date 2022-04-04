Kolposkopi Nedir? Hpv Virüsünün Tehlikelerine Dikkat Edilmeli!

Kolposkopi neden yapılır?

· Eğer smear testinizde anormal bir sonuç mevcutsa, belirli tip hpv virüsleri ile enfekte olmuşsanız, bazı anormal vajinal kanama durumlarında ya da standart jinekolojik muayene sırasında doktorunuz bazı şüpheli alanlar görmüşse sizden kolposkopi yaptırmanız istenmiş olabilir.

· Kolposkopi, mercekler sayesinde, ilgili dokunun detaylıca taranmasını sağlar. Bu sayede insan gözünün ayırt edemeyeceği şüpheli alanlar ortaya konmuş olur. Eğer şüpheli bir alan tespit edilirse, bu kısımdan biyopsi alınır ve patolojik incelemeye gönderilir.

· Böylece, rahim ağzında olası kanser odakları ya da ilerde kansere dönüşebilecek anormal bölgelerin patolojik olarak tanısı konmuş olur ve tedaviye geçilir.

Kolposkopi nasıl yapılır?

Jinekolojik muayene masasında kişi hazırlanır. Spekulum adı verilen muayene aparatı ile rahim ağzı görünür hale getirilir. Sonrasında kolposkop, uygun görüntüyü alacak şekilde yaklaştırılır fakat hastaya temas etmez. Uygun mesafeden mercek ayarı yapılarak rahim ağzı incelenir. Bu esnada tanıya yardımcı olmak üzere Asetik asit ve Schiller (Lugol) testleri yapılır. Asetik asit uygulaması sonrasında problemli bölgeler beyaz renkte görünür. Bu bölgelere asetowhite alanlar denir. Ayrıca Lugol testi uygulanabilir, bu boya, normal ve anormal dokuyu ayırt etmede kullanılır.

Kolposkopi ve yardımcı boyalar, anormal bir alan varlığını saptamada kullanılır. Eğer şüpheli alana rastlanırsa bu bölgelerden biyopsi alınır. Biyopsi alınan kısımlarda oluşan hafif kanamalar koter ile durdurulur. Eğer kolposkopi sonrası biyopsi yapılacaksa, biyopsi ve koter işlemleri ağrılı olacağından, işlemin hafif sedasyon ya da anestezi altında yapılması önerilir.

Kolposkopi nerede yapılır?

Kolposkopi doktor ofislerinde, hastanelerin ameliyathane ya da doğumhane bölümlerinde yapılabilir.

Kolposkopi ağrılı bir işlem midir? Kolposkopi sonrası nelere dikkat edilmelidir?

· Kolposkopinin adet dönemi dışında yapılması lezyonların net görülmesi açısından daha uygundur.

· Ayrıca işlemden önceki gün vajinal fitil ya da ilaç kullanılmamalı ve işlem öncesi en az 1 gün cinsel perhize uyulmalıdır.

· Eğer kolposkopi sonrasında biyopsi yapılmadıysa, kişi hayatına aynen devam edebilir.

· Fakat çoğu kez kolposkopi ile aynı anda biyopsi de alınır, bu nedenle biyopsi sonrası 2 hafta cinsel aktivite olmamalıdır. Bunun dışında bir kısıtlama yoktur. Kişi aynı gün duş alabilir. Bir gün sonrasında çalışma hayatına geri dönebilir.

· 2 hafta boyunca hafif lekelenme tarzında kanama olabilir. Ağrı ya hiç olmaz ya da basit ağrı kesiciler ile rahatlıkla giderilebilir niteliktedir. Alınan patoloji materyali çoğu zaman 1 hafta içinde sonuçlanacaktır.