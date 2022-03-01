banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bursa'da ekmek 3 lira oldu!
Bursa'da ekmek 3 lira oldu!
Otomobil fiyatları Rusya-Ukrayna savaşından etkilendi! Zam kapıda!
Otomobil fiyatları Rusya-Ukrayna savaşından etkilendi! Zam kapıda!
LPG'ye zam bekleniyor!
LPG'ye zam bekleniyor!
Gelir, emlak ve çevre temizlik vergisi ödemeleri başladı
Gelir, emlak ve çevre temizlik vergisi ödemeleri başladı

Kolon kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor

İskenderun Gelişim Hastanesi İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ergün Saraçoğlu, kolon yani kalın bağırsak kanserinin, en sık görülen beşinci kanser türü olduğunu belirterek, kolon kanserinin erken teşhis edilebilmesi için 50 yaş üzerindeki herkesin gaitada gizli kan baktırmasını ve pozitif sonuç çıkanların da kolonoskopi yaptırmasını önerdi.

Sağlık 01.03.2022, 13:55
Kolon kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor

İskenderun Gelişim Hastanesi İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ergün Saraçoğlu, kolon yani kalın bağırsak kanserinin, en sık görülen beşinci kanser türü olduğunu belirterek, kolon kanserinin erken teşhis edilebilmesi için 50 yaş üzerindeki herkesin gaitada gizli kan baktırmasını ve pozitif sonuç çıkanların da kolonoskopi yaptırmasını önerdi.

Kolon kanseri hakkında bilgilendirmede bulunan Uzm. Dr. Ergün Saraçoğlu, “Kadın ve erkeklerde özellikle 50 yaş üstünde daha sıklıkla görülen bir kanser türüdür. Yaklaşık 1, 5 metre uzunluğunda olan kalın bağırsağın iç yüzeyinde oluşan kanserlere kolon kanseri adı verilir. Bu kanser türü kalın bağırsağın iç yüzeyini örten tabakadaki hücre ve hücre topluluklarının kontrolsüz büyümesi ile ortaya çıkar. Kalın bağırsağın son 15-20 santimlik bölümüne ise rektum adı verilir ve burada beliren kanserler rektum kanseri olarak adlandırılır. İki tür kanseri anlatmak için ‘kolorektal kanserler’ de çok sık kullanılan bir terimdir. Kolorektal kanserler, Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ülkemizde en sık görülen ilk beş kanser arasında yer alır. Kalın bağırsak ya da kolon ve rektum kanserinin (KRK) diğer ismi; kolorektal kanserdir. Yaşam boyu KRK gelişmesi ihtimali erkeklerde, kadınlara oranla biraz daha yüksektir. Bu oran; erkeklerde yüzde 4.5 kadınlar için yüzde 3.2’dir. KRK çoğunlukla adenomlardan (polip) gelişiyor” dedi.

Kolon kanseri belirtileri neler?

Kolon kanserinin, kolon ya da rektum mukozasından kaynaklanan bu iyi huylu tümörlerin, uzun yıllar sessiz kaldıkları için genellikle fark edilmediğini ve adenomların sıklığı yaşla beraber arttığını belirten Uzm. Dr. Ergün Saraçoğlu, şunları kaydetti:

“Kolorektal kanserin kesin sebebi bilinmese de, kişide kolorektal kanser gelişmesini artıran risk faktörleri; ileri yaş, bağırsak içinde poliplerin varlığı, ailede kolorektal kanser hastalarının bulunması, genlerde belirgin değişikliklere sebep olmuş bazı genetik bozukluklar ve kolon ve rektumda kalıtımsal poliplerle karakterize olan ailesel polipozis sendromlarının varlığı, belli süreler içinde bağırsak içi hücre tipini bozarak kansere zemin hazırlayabilecek iltihabi bağırsak hastalığının olması, kadınlarda yumurtalık, meme ve rahim kanseri hikâyesinin olması, işlenmiş ve hayvansal gıdaların aşırı, meyve ve sebzenin ise az tüketilmesi ve sigara kullanımıdır. Kolon kanserlerinin başlangıcı bağırsak içindeki hücre büyümeleri yani poliplerdir. Ancak polipler ilk başlarda çoğunlukla hiçbir yakınmaya sebep olmaz. Polipler kanserleşmeye başladıkça boyutça büyüdüklerinde ya da sayıları arttıkça kişinin bağırsak alışkanlıklarında; yeni başlangıçlı kabızlık ya da tam tersi dışkının kıvamında veya kokusunda değişiklik, demir eksikliği ile ortaya çıkan kansızlık, dışkının kalınlığının incelmesi, dışkı ile karışık kan gelmesi ya da tuvalete çıktıktan sonra makattan kan gelmesi, karın ağrısı, iştahsızlık ve istemsizce olan kilo kayıpları değişikliklerine sebep olur. Yukarıdaki bulgular tek başına kolorektal kanseri işaret etmez. Ancak bu yakınmalarınız varsa, gerekli kontroller için mutlaka doktora başvurun. Ayrıca bu belirtilerden biriyle birlikte ailenizde bağırsak kanseri, meme, yumurtalık ya da rahim ağzı kanseri öyküsü bulunuyorsa, hekime başvurmayı ihmal etmeyin."

Uzm. Dr. Ergün Saraçoğlu, “Kanser tanısı çoğunlukla, hastalıktan şüphelenilmesi ve kolonoskopik tetkik ile konulur. Kolonoskopi sırasında eğer polipler varsa, biyopsi alınır ve patolojik incelemenin de doku tanısını teyit etmesi ile kesinleşir. Kanserlerin erken teşhis edilmesi çok önemlidir. Kolon kanserinde tedavi yöntemleri; cerrahi, kemoterapi ve radyoterapidir. Gelişen teknoloji ile beraber artık kolon kanserinde yaşam süresi artmış ve hastaların tedavi şansı yükselmiştir” dedi.

Yorumlar (0)
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18