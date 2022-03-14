Kollajen takviyeleri neden tercih ediliyor?

Biotin Takviyesi ile Sağlıklı Güzellik

Keşfedilmesinden 40 yıl sonra "vitaminler" kategorisine alınan Biotin özellikle saç, tırnak ve cilt yapısına etki ederek hücre gelişimine katkıda bulunuyor. "Güzellik vitamini" olarak da anılan Biotinin eksikliğinde saç kaybı, tırnaklarda kırılma, saçın yavaş uzaması gibi durumlar gözlemlenebiliyor. Geleneksel sağlık kaynağı ısırgan tohumu yağı ile kombine Biotin içeren Zade Vital Biotin Takviyesi, normal enerji oluşum metabolizmasına, normal saçın, normal mukozanın ve normal cildin korunmasına katkıda bulunurken saç ve tırnak yapısının güçlenmesini destekliyor. Her bir kapsülünde 2500 mcg Biotin ve 100 mg Soğuk Sıkım Isırgan Tohumu Yağı içeren Zade Vital Biotin, GMP standartlarında üretiliyor.

Doğal Yağlar ile Saç Sağlığınızı Destekleyin

Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu, cold press yöntemiyle elde edilen doğal yağlarla saçlı deriye masaj uygulamasının normal saç sağlığını desteklediğini belirtiyor. Dr. Dedeoğlu, özellikle badem yağı, susam yağı ve ısırgan tohumu yağının saç bakımında kullanılabileceğini belirtiyor.

Badem Yağı

Zade Vital Cold Press Badem Yağı, içeriğinde yer alan yüksek seviyelerdeki protein, omega-9 yağ asitleri ve E vitamini içeriğiyle sağlıklı yaşam tutkunları tarafından tercih ediliyor. Uzmanlar, badem yağında bulunan etken maddelerin yeni saç oluşumunu destekleyebileceğini belirtiyor. Yine doğal olarak içinde bulunan oleik asit ve linoleik asit ise saçların normal sağlığının korunmasına katkıda bulunuyor.

Susam Yağı

Susam tohumları ve susam yağı derideki kuruluğun, dökülmenin ve kaşıntının giderilmesini destekliyor. Zade Vital Cold Press Susam Yağı, içerdiği B-1 vitamini, kalsiyum, bakır, magnezyum ve çinko gibi besin türleri ise saç dökülmesinin kontrol altına alınmasına yardımcı oluyor.

Isırgan Tohumu Yağı

Zade Vital Cold Press Isırgan Tohumu Yağı, içerdiği esansiyel çoklu doymamış yağ asitlerinin etkisiyle sağlıklı saçın korunmasını destekliyor. Isırgan Tohumu Yağı'nda yer alan yüksek orandaki Omega-3, C ve E vitaminleri sağlıklı saç oluşumuna katkı sağlarken saç derisinin yenilenmesine yardımcı oluyor.