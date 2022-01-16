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Kocaeli’de vakalar 4 kat arttı, vatandaşlar kurallara uymayanlara tepki gösterdi

KOCAELİ(İHA) – Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla Kocaeli’de korona virüs vaka sayıları 4 kat arttı. Vatandaşlar ise salgın kurallarına uymayan, aşıya karşı çıkan kişilere tepki gösterdi.

Sağlık 16.01.2022, 10:50
Kocaeli’de vakalar 4 kat arttı, vatandaşlar kurallara uymayanlara tepki gösterdi

KOCAELİ(İHA) – Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla Kocaeli’de korona virüs vaka sayıları 4 kat arttı. Vatandaşlar ise salgın kurallarına uymayan, aşıya karşı çıkan kişilere tepki gösterdi.

Kocaeli’de korona virüs ile mücadele sürerken, omicron varyantının ortaya çıkmasıyla vaka sayılarında artış yaşandı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 11 Ocak Salı günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, kentteki korona virüs vakalarının 4 katına çıktığını açıklamış ve vatandaşlara ’maske kullanın’, ’eksik aşı dozlarınızı tamamlayın’ uyarısında bulunmuştu. Kentte hızla yayılan virüse karşı birçok vatandaş tedbir alırken, bazı vatandaşların ise kurallara uymadığı gözleniyor.

"Öğrencilerin maskesi her zaman boğazlarında oluyor"

Öğrencilerin okullarda tedbir almadığını söyleyen Umut Efe Akarsu isimli vatandaş, "Şu ana kadar 2 aşımı yaptırdım, sınavlarım bitince 3’üncü aşımı da olacağım. Herkesin aşı olmasını tavsiye ederim. Çünkü şu anda Kocaeli’de vakalar çok artmış durumda ve bunun için aşı olmamız gerekiyor. Özellikle öğrencilerin aşı olması gerekiyor çünkü virüs yüzünden sınıflarımız birçok kez kapandı. Şu an okullarda neredeyse hiçbir öğrenci sosyal mesafe ve temizliğine dikkat etmiyor. Öğrencilerin maskesi her zaman boğazlarında oluyor. Buna çok karşıyım, size maske takmanızı söylüyorlar. Bir hastalık var ki ’takın’ diyorlar ama genellikle kimse uymuyor. Bu bölgede insanların çoğunun maske takmadığını görüyoruz. İnsanlar maskesini taksın, sağlık her şeyden daha önemli" ifadelerini kullandı.

"Dağ gibi bir arkadaşım korona virüsten dolayı hayatını kaybetti"

Bazı vatandaşların, ’bana bir şey olmaz’ düşüncesi ile hareket ettiğini ifade eden Zeki Tosun da, "Pandemiye kadar her şey güzel gidiyordu. Pandemi başladıktan sonra sokağa çıkma kısıtlamaları bizi evlere mahkum etti. Toplum olarak, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı tüm tedbirlere harfiyen uyalım isterdim. Eğer böyle yapsaydık vakaları daha kısa sürede çok daha aşağı çekebilirdik. Ama bizim Türk insanımızda ‘Bana bir şey olmaz’ kanısı var. Benim çok sevdiğim, dağ gibi bir arkadaşım ‘Bana bir şey olmaz’ diyerek 4 günde korona virüsten dolayı hayatını kaybetti. Dolayısıyla bunun bir espri tarafı yok. Bunun gayri ciddi bir yaklaşıma hiç tahammülü yok. Bu nedenle de aşı karşıtlarına karşıyım. İnsan hayatıyla oynamaya hakları yok. Bu memleket bizim, biz bu memlekette varsak hepimiz birbirimize saygılı olmak zorundayız, birbirimizi incitmemeliyiz. Toplu taşımaya, duyarsız insanlar yüzünden binemiyorum. Maske takmıyorlar. Maskesiz hiçbir yere adım atmıyorum ve mümkün olduğu kadar çok tenha yerlerde vakit geçirmeye çalışıyorum. Ama buna riayet eden kişi sayısı çok az. Dolayısıyla da vakalar artıyor, arttığı zaman da önünü alması zor oluyor. İnsanların birbirine saygısı olması lazım, onu da geçtim önce kendine saygısı olması gerekiyor" dedi.

"Çevremizdeki insanlara karşı sorumluluklarımız var"

Şenay Yurttutmaz ise kurallara uymayan vatandaşların fazla rahat davrandıklarını belirterek, "Korona virüs vakaları her geçen gün artıyor çünkü insanlar sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat etmiyor. Çok rahat davranmaya başladılar. Aşılarımızı olalım, sosyal mesafe, maske ve hijyenimize dikkat edelim. Özellikle toplu taşıma araçlarında, kalabalık ortamlarda daha dikkatli olalım. Gerekmedikçe dışarı çıkmamaya gayret edelim. Çevremizdeki insanlara karşı da sorumluluklarımız var. Vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını rica

ediyoruz. Bir an önce bu virüsün bitmesi için tedbirlerimizi almamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

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