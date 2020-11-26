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Kocaeli’de Milli Eğitim Müdürlüğü personeli filyasyon çalışmalarına destek verecek

Kocaeli’de İl Umumi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni karar ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli memur ve personellerin filyasyon ekiplerinin saha çalışmalarında görevlendirilecek.

Sağlık 26.11.2020, 12:29
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Kocaeli’de Milli Eğitim Müdürlüğü personeli filyasyon çalışmalarına destek verecek
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Kocaeli’de İl Umumi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni karar ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli memur ve personellerin filyasyon ekiplerinin saha çalışmalarında görevlendirilecek.

Edinilen bilgiye göre Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Kocaeli genelinde alınması gereken ilave tedbirleri değerlendirilmesi amacıyla toplan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni kararlar yürürlüğe konuldu. Alınan kararlar gereğince uzaktan eğitim kararı sonrasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli memur, hizmetli, kadrolu işçi ve Toplum Yararına Programlar(TYP) kapsamında çalışan diğer personellerin gönüllülük esasına göre ihtiyaç duyulması halinde geçici olarak, filyasyon ve saha çalışmalarında sağlık personellerine yardımcı olmak üzere kaymakamlıklar tarafından ilçe sağlık müdürlükleri emrine görevlendirilecek.
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