Koca'dan 'mutasyon' açıklaması: Yüzde 75'lere ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu vaka oranının yüzde 75’e yükseldiğini belirtip, “Bütün illerde mutasyon var ortalama yüzde 75. Ağırlıklı İngiliz mutantı söz konusu” dedi. Koca, teravih namazlarının tedbirler alınarak kılınacağını açıkladı.

Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

''Mutasyonla ilgili her geçen gün artıyor ve ağırlıklı şu an mutasyonun Türkiye’deki oranı yüzde 75 ulaştı. Bunun yüzde 50 ila 95 arası değiştiğini görülüyor.

Bunun dışında da ülkemizde ağırlıklı olarak İngiliz mutantı söz konusu. Var olan virüsün yerine İngiliz mutantı geçti. Bu varyantın en önemli özelliği bulaştırıcılığının çok yüksek olması."

AK PARTİ KONGRELERİ

''Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim. Bugüne kadar Bilim Kurulu üyelerimiz dahil olmak üzere kapalı ortamlarda virüsün bulaştığını biliyoruz. Bu bilgilendirme de bir değişiklik söz konusu değil dolayısıyla herkesin bu mücadelede üzerine düşen sorumluluğun gereğini yapması gerektiği kanaatindeyim. Burada bir ayrıcalık çıkarma hikayesini oluşturmanın doğru olmaz."

ALMAN AŞISI TÜRKİYE'DE

Pfizer-BioNTech aşısının şu an Türkiye'ye geldiği doz miktarı 2,8 milyon oldu. Bir hafta 10 gün içinde de 4,5 milyona tamamlanmış olacak.

Aşı sırası gelen, 'Ben BioNTech aşısı olmak istemiyorum.' dediğinde, bir başka, SinoVac aşısı olabilir olacak. Bu anlamda sırası gelenin yaptırmama hakkı olacak."

TERAVİH NAMAZI

Geçen seneki gibi Ramazan’da teraviler kapalı olmayacak ama özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek önlemler alınarak kılmaya devam edilecek.

Toplu organizasyonlar iftar ve sahur gibi toplanmalar Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle yasaklandı.