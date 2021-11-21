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KOAH riski sigara ile artıyor

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Türk erkeklerinin yüzde 31’inin tütün kaynaklı hastalıklardan ölümlerde ikinci sırada olduğunu vurgulayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aziz Uluışık, “Sigara içenler Covid-19 hastalığına yakalanırlarsa daha ağır bir hastalık süreci geçiriyorlar. Bu nedenle ülkemizde sigara içenlerin bu konuda dikkatli olması ve nikotin bağımlılığından kurtulma süreçlerini kararlılıkla öne çekmeleri gerekiyor” dedi.

Sağlık 21.11.2021, 16:44
KOAH riski sigara ile artıyor

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Türk erkeklerinin yüzde 31’inin tütün kaynaklı hastalıklardan ölümlerde ikinci sırada olduğunu vurgulayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aziz Uluışık, “Sigara içenler Covid-19 hastalığına yakalanırlarsa daha ağır bir hastalık süreci geçiriyorlar. Bu nedenle ülkemizde sigara içenlerin bu konuda dikkatli olması ve nikotin bağımlılığından kurtulma süreçlerini kararlılıkla öne çekmeleri gerekiyor” dedi.

Liv Hospital Samsun Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aziz Uluışık, Dünya HOAH Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada sigara içen kişilerin korona virüse yakalandığında daha ağır geçireceğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Türk erkeklerinin yüzde 31’inin tütün kaynaklı hastalıklardan ölümlerde ikinci sırada olduğunu vurgulayan Dr. Uluışık, “Sigara içenler Covid-19 hastalığına yakalanırlarsa daha ağır bir hastalık süreci geçiriyorlar. Bu nedenle ülkemizde sigara içenlerin bu konuda dikkatli olması ve nikotin bağımlılığından kurtulma süreçlerini kararlılıkla öne çekmeleri gerekiyor” diye konuştu.

Sigara bağımlılığı önlenebilir ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor

Sigara bağımlılığının önlenebilir ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer aldığını belirten Uzm. Dr. Aziz Uluışık, "Her yıl dünyada 7 milyondan fazla insanın sigaraya bağlı sebeplerden ölüyor. Sigara akciğer kanseri başta olmak üzere diğer kanserler, kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) ve kalp damar hastalıkları riskini artıran en önemli etkendir. Sigara dumanında bulunan 4 binden fazla kimyasal maddenin 80’den fazlasının kanser yapıcı özelliği bulunuyor. Akciğer kanserine yakalanan her 10 hastadan 8’nin sigara kullanıcısı olduğu biliniyor. Sinsi bir hastalık olan akciğer kanserine yüzde 60-70 vakada ancak ileri evrede tanı konulabiliyor” şeklinde konuştu.

"En ölümcül hastalıklardan biridir"

Günümüzde en ölümcül dördüncü hastalık olan KOAH’ın yüzde 90’ının sebebinin sigara olduğunu belirten Dr. Uluışık, “Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde sigara içenlerin sayısı 1 milyar 100 milyon kişidir. Yılda 7 milyon insan sigara tüketimi sebebiyle hayatını kaybediyor. DSÖ, Amerikan Kanser Topluluğu ve Dünya Akciğer Vakfı’nın hazırladığı Tütün Atlası’na göre Türkiye’deki erkeklerin yüzde 31’i tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor. Bu oran Kuzey Kore’nin ardından dünyada en yüksek ikinci orandır. Kadınlardaki oran ise yüzde 12 olup, orta gelirli ülkelerin ortalamasına denktir” ifadelerini kullandı.

"Sigara çok fazla zarara sebep oluyor"

Sigaranın sebep olduğu zararlardan bahseden Dr. Uluışık, “Günümüzde en ölümcül dördüncü hastalık olan KOAH’ın yüzde 90 sebebi sigaradır. Koroner kalp hastalığına bağlı ölümlerin yüzde 10-30’undan sigara sorumludur. Günde 1-4 arası sigara içimi ve hatta pasif sigara içicisi olmak bile kalp ve akciğer hastalıklarına yakalanma riskini artırmaktadır. Gırtlak kanseri, prostat kanseri ve mesane kanseri görülme sıklığı belirgin şekilde artmaktadır. Midede gastrit, ülser ve mide kanseri riskini artırmaktadır. Hamilelikte sigara içiminin bebeğe zararlı olduğu kesin kanıtlanmıştır. Sigara içenlerde Alzheimer hastalığına yakalanma ve inme riski artmaktadır. Kısırlık, erken doğum, erken menopoz riski artmaktadır. Gün içinde yorgunluk, halsizlik, stres ve uykusuzluk görülebilir. Sigaranın ciltte kırışıklık, dişlerde sararma ve ağız içinde kötü koku oluşumu gibi estetik zararları da mevcuttur. Her yönden sağlığımıza zararı olan sigara için söyleyebileceğimiz tek şey, sigarayı bırak hayatı bırakma olacaktır” açıklamasında bulundu.

"Sigara ve Covid-19 ilişkisi göz ardı edilmemeli"

Sigara ve Covid-19’u da ilişkilendiren Uluışık şunları söyledi:

“Aralık 2019’dan itibaren görünmeye başlayan Covid-19 enfeksiyonu da hem kalp-damar sistemi hem solunum sistemine doğrudan hasar vermektedir. Bir diğer yandan mevcut bilgiler göstermektedir ki, sigara kullanımının yol açtığı başlıca hastalıklar olan kalp-damar hastalıkları ve KOAH gibi kronik solunum hastalığı bulunan bireyler, sağlıklı bireylere göre Covid-19 hastalığına yakalandıklarında hastalığın daha ağır seyretme riskine sahiptir. Dolayısıyla sigara kullanımına bağlı gelişen bu hastalıklar, ağır Covid-19 hastalığı için doğrudan birer risk faktörüdür. Diğer yandan sigara kullanımı solunum yollarımızdaki koruyucu mekanizmaları bloke ederek, alt solunum yolu enfeksiyonu gelişimini kolaylaştırmaktadır. Bu durum Covid-19 enfeksiyonu ve yayılmakta olan salgın için önemli bir risk faktörü haline getirmektedir. Tüm bu gerekçelerle sigara kullanımının terk edilmesi, özellikle Kovid-19 salgınının sağlığımızı tehdit ettiği şu günlerde çok önemli ve önceliklidir.”

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