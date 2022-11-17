KOAH ataklarına dikkat: "Şikayetleri sigaraya bağlayarak doktora geç başvuruyorlar"

KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) ile ilgili açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Seda Tural Önür, "Sigara kullanımıyla artık erken KOAH dediğimiz tanımlarda genç yaşta hastalar önümüze gelmekte. 10 erkekten bir tanesinde görülen bir hastalık, en sık 3. ölüm nedeni. Şikayetlerini sigaraya bağlayarak sağlık kuruluşlarına daha geç başvurabiliyorlar. Üst hava yolları enfeksiyonları özellikle kış dönemlerinde atakların artmasına, hastaların daha çok hastaneye başvurmasına ve ölümle seyreden sonuçlara neden olabilmekte" dedi.

Havaların soğumasıyla birlikte üst solunum yolu hastalıklarında artış yaşanıyor. Bu durumun özellikle KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) ve solunum rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için farklı etkiler oluşturduğuna dikkat çekiliyor. Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Seda Tural Önür de hastalığa ilişkin açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Seda Tural Önür, kış aylarında atakların arttığına dikkat çekerken vatandaşların şikayetlerini sigaraya bağlayarak doktora geç başvurduğuna vurgu yaptı.

“40 yaşın üzerinde yaklaşık olarak yüzde 20 sıklığında "

KOAH’ın belirtilerine ilişkin bilgiler veren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Seda Tural Önür, “Akciğerlerden gelen temiz hava vücuda ulaşamadığı zaman nefes darlığı şikayeti en belirgin bulgusudur. Bu hastalarda öksürük, balgam çıkarma, yol yürürken nefes darlığıyla kesilme, egzersiz yaparken kesilme çok belirgin semptomlardır. Daha çok 40 yaşın üzerinde görebildiğimiz bir hastalık ama sigara kullanımıyla beraber artık erken KOAH ya da pre KOAH dediğimiz tanımlarda genç yaşta önümüze gelmekte. 40 yaşın üzerinde yaklaşık olarak yüzde 20 sıklığında görülebilen bir hastalık, yapılan çalışmalarda 10 erkekten bir tanesinde görülen bir hastalık olarak tanımlanırken kadınlarda sigara kullanımının artmasıyla beraber bu rakamda erkekleri yakalamış durumda. Hiç tütün kullanmayan kişilerde de görülme sıklığı yüzde 10 civarında olabilmektedir. Yapılan meslekler bu hastalığın oluşabilmesi için bir neden olabilmektedir. Gizli kalmış bir hasta olabilirsiniz, sigara kullanıyorsanız, nefes darlığı ve balgam şikayetiniz varsa bunu sadece sigaraya adlandırmadan mutlaka bir hekime başvurmak lazım KOAH hastası olabilirsiniz. Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı KOAH gelişiminde önemli bir risk faktörü. Sigara içmeyen bir kişi günde 8 saat, 5 günlük bir mesaisini 5 yıl tamamladığında pasif sigara dumanına maruz ise yüzde 50 oranında KOAH geliştirme ihtimali var, sigara içmemiş olmasına rağmen bu ciddi bir oran. Çimento üretimi, tekstil, maden işçiliği, tarımla uğraşanlar, metal sektöründe çalışanlar, fırıncılık, marangozluk işleriyle uğraşan kişilerin de sigara kullanmadan bağımsız olarak mesleksel olarak KOAH gelişimine yatkınlıkları olabiliyor” dedi.

“En sık 3’üncü ölüm nedeni”

KOAH’ın tanı ve tedavisinin konulmaması durumunda ölüme neden olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Seda Tural Önür, “En sık 3. ölüm nedeni olarak KOAH tanımlamıştır. Dünyada ölümlerin yüzde 5 buçuğundan KOAH sorumludur. Bu hastalık ataklarla seyreden bir hastalıktır her atak hastalığın daha da ilerlemesine, bu sebeple hastalığın ataklarının da takiplerle, kontrol altına alınması ve önlenmesi son derece önemlidir. İlerleyici bir hastalık olduğu gibi önlenebilir bir hastalıktır. Özellikle kış aylarında daha sık olarak bu hastalığın tanısının konduğunu, ataklarla karşımıza gelen hastalarla beraber görebiliyoruz. Ev içi ve dış hava kirliliğinin kullanılan yakıtlarla beraber artması özellikle kış dönemlerinde atakların artmasına ve hastaların daha çok hastaneye başvurmasına ve ölümle seyreden sonuçlara neden olabilmektedir. Yine gribal enfeksiyonlar, kış aylarında üst hava yolları enfeksiyonları atak sıklığını arttırdığı için bu hastalarda ciddi seyredebilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü de o yüzden bu hastalarda grip ve zatürre aşısının mutlaka yapılmasını ve enfeksiyonlardan bu hastaların öncelikli olarak korunması gerektiğini, atakları koruduğundan dolayı mutlaka önermektedir. Şikayetlerini sigara kullanımına bağlayarak sağlık kuruluşlarına daha geç başvurabiliyorlar. İlerleyen dönemlerinde de hastalık solunum yetmezliği tablosuyla beraber çeşitli oksijen cihazlarına bağlı kalma durumları dahi söz konusu olabiliyor” ifadelerini kullandı.

“Kişilerin diğer hastalıklar açısından da kontrol edilmesi lazım”

KOAH’ın neden olabildiği hastalıklara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Önür sözlerini şöyle sürdürdü: “Depresyon, kalp damar hastalıkları, kemik kırıklıkları, şeker gibi hastalıklara neden olabildiği için mutlaka tanı anından uzman bir hekim tarafından takip edilmesi ve diğer hastalıklar açısından da kontrol edilmesi lazım. Her hastanın bir kez vücudunda enzim eksikliği var mı yok mu diye bakılması gerekir, sadece çevresel değil genetik faktörler de bu hastalığın oluşabilmesine neden olabilmekte. KOAH hastaları genellikle tütün ve tütün ürünleri kullandıkları için bu hastalarda genellikle akciğer kanseri sıklığı da çok fazla”