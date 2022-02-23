Kleptomani nedir? Nasıl tedavi edilir?

Kleptomani, Yunanca “hırsız” anlamına gelen Kleptes sözcüğünden gelmektedir. Kleptomani, bireylerin ihtiyaçları olmayan nesneleri çalmalarına, hırsızlık yapmalarına neden olan kuvvetli dürtülerdir. Çalma dürtüsü o kadar yoğundur ki, kişiler hırsızlık yapmak istemese bile engel olamazlar.



Kleptomani hem kadınlarda hem erkeklerde görülmektedir. Bireyler, çalma dürtüsü sonucunda mağazalardaki, marketlerde ürünleri çalmaktadır. Kleptomani, kişilerin arkadaşlarının ve ailelerinin dahi eşyalarını çalmalarına yol açmaktadır. Çalma dürtüsüne sahip kişiler, hırsızlık yaptıkları anda genellikle pişman olmaktadır.



Kleptomani Belirtileri Nelerdir?

Kleptomani birçok bireyde aynı belirtiler ile kendini göstermektedir. Kleptomaninin belirtileri aşağıda listelenmiştir.



Gerekli olmayan, ihtiyaç duyulmayan nesneleri çalmak için karşı konulamayan dürtüler duyma

Çalma dürtülerini kontrol etmede güçlük çekme ve nihayetinde kontrol edememe

Çalma dürtüsü hissedildiğinde gerilme, endişelenme

Çalma eylemini gerçekleştirirken zevk alma, tatmin olma ve çalma dürtü kaybolduğu için rahatlama

Çalma eyleminin ardından pişman olmak, suçluluk duymak, utanmak, kendine karşı öfkeli olmak

Çalma eyleminden dolayı yakalanma korkusu yaşamak

Çalma eylemi sonrasındaki tüm kötü hislere rağmen yeniden çalma dürtüsü hissetmek ve hırsızlık yapmak

Kleptomani Neden Ortaya Çıkar?

Kleptomaninin nedenleri tam olarak bilinmese de birçok fark etkenin bu rahatsızlığın ortaya çıkışında etkili olduğu düşünülmektedir. Kleptomaniye neden olduğu düşünülen etkenlerden biri beyinde bulunan nörotransmitter denilen maddelerden biri olan serotonin seviyesinin dengesizliğidir. Serotonin, bireylerin ruh halinin dengelenmesine, mutlu ve canlı hissedilmesine yarayan bir nörotransmitterdir. Serotoninin eksik olması, bireylerin daha depresif, daha mutsuz olmasına yol açmaktadır. Kleptomani gibi dürtü kontrol bozukluğu olan bireylerde, serotonin seviyesinin normalden daha düşük olduğu gözlemlenmektedir.



Kleptomani, beyinde opioid sisteminin bozuk olmasından dolayı da ortaya çıkmaktadır. Opioid sistemi, beyinde dürtüleri düzenlemekte ve kontrol etmektedir. Opioid sistemindeki bozulmalar, bireylerin dürtülere olan direncini kırmakta ve kleptomani gibi rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.



Kleptomani nedenlerinden biri de çalma anında yaşanan heyecan sonucunda salınımı gerçekleşen dopamin maddesidir. Dopamin, beyinde tatmin, haz duygusuna yol açan bir nörotransmitterdir. Dopamin salınımı, bireylerin çalma işlemi sırasında tatmin olmasına yol açmaktadır. Dopamin salınımı, bağımlılık yapmakta ve bireylerin çalma eylemini sürekli olarak gerçekleştirmek istemesine neden olmaktadır.



Kleptomaninin Bir Tedavisi Var mı?

Kleptomani, psikoterapi gibi terapi yöntemleri ve ilaç tedavisi ile tedavi edilebilen bir psikolojik rahatsızlıktır. Bununla birlikte net bir kleptomani tedavi olduğunu söylemek doğru değildir. Kelptomani tedavisi, uzman terapistlerin uygun bulduğu tedavi yöntemine bağlı olarak farklılık göstermektedir.



İlaç tedavisi, kleptomani tedavisinde kullanılan yöntemlerden biridir. Kleptomani tedavisi için onaylanmış bir ilaç bulunmamaktadır. Kleptomani tedavisi için kullanılan ilaçlar genellikle, serotonin seviyesini düzenleyen, opioid sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olan ilaçlardır.



Bilişsel davranışçı terapi kleptomani tedavisinde yaygın olarak kullanılan psikoterapi türüdür. Dürtü kontrol bozukluklarının ve bu bozukluklara neden olan etkenlerin araştırılması ve giderilmesinde yardımcı olan bilişsel davranışçı terapi, bireylerin negatif düşüncelerinin pozitife çevrilmesini hedefleyen bir terapidir.



Kleptomani sorununa sahip bireylere suçlayıcı, rencide edici tavırlarla yaklaşmak yerine tedavi olması için teşvik edilmesi gerekmektedir. Kleptomaninin bir dürtü bozukluğu olduğu unutulmamalıdır. Kleptomani nedeniyle aşağılanan, suçlanan bireylerde tedaviyi reddetme görülebilmektedir. Kleptomani, tedavi edilmediği takdirde psikolojik sorunların yanı sıra, maddi ve manevi birçok soruna yol açmaktadır. Çalma dürtüsü nedeniyle hırsızlık yapan bireyler yakalandıkları takdirde hukuksal sorunlarla karşılaşmaktadır.



Bu semptomlara sahipseniz ya da bir tanıdığınız var ise bize yönelerek veya yönlendirerek bilişsel davranışçı terapi yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı terapi sürecinden faydalanabilirsiniz.