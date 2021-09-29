KKTC’nin yerli PCR kitine gururlandıran ödül

KKTC’de geliştirilen PCR Tanı ve Varyant Analizi Kiti, Avrupa Biyoteknoloji Derneği tarafından “2021 Yılı Özel Mansiyon Ödülü”ne layık görüldü.

AR-GE ve tasarımı Yakın Doğu Üniversitesi’nde Türk bilim insanları tarafından yapılan ve Temmuz ayında, KKTC Sağlık Bakanlığı onayı ile KKTC’de kullanıma sunulan yerli PCR Tanı ve Varyant Analizi Kiti, Avrupa Biyoteknoloji Derneği (European Biotechnology Thematic Network Association - EBTNA) tarafından düzenlenen Avrupa Biyoteknoloji Kongresi’nde verilen 2021 Yılı Özel Mansiyon Ödülünün sahibi oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, ve Dr. Gülten Tuncel’in yürüttüğü çalışmalarla geliştirilen KKTC’nin yerli PCR Tanı ve Varyant Analizi Kiti’ne verilen ödülü Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr.Tamer Şanlıdağ Avrupa Biyoteknoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Munis Dündar’ın elinden aldı.

KKTC’nin yerli PCR kiti Covid-19’un dört ana varyantını aynı anda saptıyor

SARS-CoV-2’nin neden olduğu Covid-19 hastalığını tespit etmek için geliştirilen PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti, bir saatten az bir sürede virüsün varlığını tespit ederken aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü tarafından endişe verici varyantlar olarak sınıflandırılan Alfa (İngiltere), Beta (Güney Afrika), Gama (Brezilya) ve Delta (Hindistan) varyantlarının tiplemesini de yapabiliyor. Yakın Doğu Üniversitesi’nde geliştirilen kit, bu dört ana varyantı aynı anda tarayıp tespit eden dünyadaki ilk kit olma özelliğine sahip.

Yeni PCR kiti grip ve Covid-19’u aynı örnekten saptayacak

Yakın Doğu Üniversitesi bilim insanları, Avrupa Biyoteknoloji Derneği tarafından verilen 2021 Yılı Özel Mansiyon Ödülü alan PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti’ni geliştirmeye devam ediyor. Üniversitenin, tasarım ve AR-GE’si tamamen kendisine ait olan yerli PCR Kitini geliştirerek grip ve Covid-19 hastalığına yol açan virüsleri aynı örnekten saptayan hibrit PCR Tanı Kiti de tasarladı. ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi önerileri doğrultusunda tasarlanan kit sayesinde, SARS-CoV-2 ve influenza A ve B virüslerini saptayabilen hibrid kitlere, KKTC’nin tüm dünya ile eş zamanlı geçişi sağlanacak.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bu anlamlı ödülü bütün KKTC adına alıyorum”

PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti’nin pandemi sürecinde KKTC’nin çok önemli bir ihtiyacını karşıladığını vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin üniversite 4.0 vizyonuyla geliştirerek ürettiği PCR Tanı ve Varyant Analiz Kitimizin, Avrupa Biyoteknoloji Derneği tarafından ödüllendirilmesi bizim için büyük bir gurur. Bu anlamlı ödülü sadece Yakın Doğu Üniversitesi adına değil bütün KKTC adına alıyorum” dedi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “PCR Tanı ve Varyant Analiz Kitimizin geliştirilmesinden üretilmesine kadar emeği değerli hocalarımıza ve her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e teşekkürlerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.