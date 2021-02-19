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KKTC’den pandemiye rağmen sağlık turizmi atağı

“Sinovial Kondromatozis” ve “Pigmente Nodüler Sinovitis” gibi nadir görülen eklem hastalıkların tedavisi için Türkiye’den KKTC’ye gidiyor. Hastaların tedavileri, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Nükleer Tıp, Ortopedi ve Tınravmatoloji ile Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalları tarafından multidisipliner yaklaşımla yapılıyor.

Sağlık 19.02.2021, 12:22
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KKTC’den pandemiye rağmen sağlık turizmi atağı

“Sinovial Kondromatozis” ve “Pigmente Nodüler Sinovitis” gibi nadir görülen eklem hastalıkların tedavisi için Türkiye’den KKTC’ye gidiyor. Hastaların tedavileri, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Nükleer Tıp, Ortopedi ve Tınravmatoloji ile Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalları tarafından multidisipliner yaklaşımla yapılıyor.

Dizlerde daha sık görülse de vücuttaki bütün eklemleri etkileyebilen bu hastalıkların tedavi yöntemleri arasında ilaç, cerrahi ve steroid enjeksiyon yer alıyor. Ancak geleneksel yöntemler tedavide bazen yetersiz kalabiliyor. Bu tip durumlarda Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde de uygulanmaya başlanan “radyonüklid sinevektomi” tedavisi hastalar için umut oluyor. Son olarak, tedavi için Türkiye’den KKTC’ye giden, her ikisi de daha önce cerrahi tedavi görmüş, Sinovial Kondromatozis tanılı 27 yaşındaki H.A. ve Pigmente Nodüler Sinovitis tanılı 26 yaşındaki M.G.K.’ya, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde başarılı bir uygulama ile radyonüklid tedavi uygulandı.

15 günde olumlu sonuç

Olumlu etkileri 15 gün sonra görülmeye başlanan radyosinevektomi tedavisinin başarı oranı yüzde 60 ila 80 aralığında değişiyor. Anesteziye ihtiyaç duyulmaksızın gerçekleştirilebilen tedavi, diz, kalça ve el parmakları gibi vücudun farklı bölgelerindeki eklemelere de uygulanabiliyor. Radyonüklid tedavisinin YDÜ Hastanesi’nde uygulanmaya başlamasıyla, başta Türkiye olmak üzere birçok yabancı ülkeden, Sinovial Kondromatozis hastası tedavi olmak üzere KKTC’ye gitmeye başladı.

Yurt dışından KKTC’ye gelen hastalara uygulanan işlemlerle ilgili hastanenin Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuri Arslan, daha önce Türkiye’de farklı tedavi yöntemleri deneyen fakat sonuç alamayan hastaların radyonüklid tedavisi için ülkemize geldiğini ve uygulanan tedavi sonrası sağlıkla taburcu edildiklerini söyledi.

“Tedavi yönteminin yüzde 80’e ulaşan yüksek bir başarı oranı var”

Nadir olarak görülse de oldukça sıkıntı verici bir eklem hastalığı olan Sinovial Kondromatozis ve Pigmente Nodüler Sinovitis’in sebep olduğu ağrı ve şişlik nedeniyle oluşan hareket kısıtlamasının yaşam kalitesini büyük oranda azalttığını söyleyen Prof. Dr. Nuri Arslan, radyonüklid tedavisinin cerrahi ile başarı elde edilemeyen veya tekrarlama ihtimali yüksek olan hastalar için bir umut ışığı oluştuğunu ifade etti.

Nuri Arslan ayrıca , “Tedavinin ilk aşamasında eklem içerisinde biriken sıvı boşaltılıyor. İkinci adımda ise enjeksiyon yöntemiyle, ekleme radyoaktif ilaç ile birlikte steroid ve serum fizyolojik verilerek radyoaktif ilacın eklem içerisinde eşit bir şekilde dağılımı sağlanıyor. Tedavinin başarı şansı, hastalığın kroniklik derecesine, sinoviyal membranın kalınlığına ve daha önce yapılan cerrahi müdahalenin başarısına da bağlı olarak, yüzde 80’e kadar ulaşabiliyor. Hastaların ağrılarının ve eklem şişliğinin tedavi sonrasında 2 ila 3 haftada azalmaya başlaması bekleniyor. İlk tedaviden yeterli sonuç alınamaması durumunda 6’ıncı aydan sonra işlem tekrarlanabiliyor. Tedavi yanıtı 1 ay sonra yapılacak klinik muayene ve MR kontrolü ile yapılıyor” şeklinde konuştu.
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