KKTC’de son 24 saatte 70’i yerel 93 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) korona virüs salgınında son 24 saatte 70’i yerel olmak üzere 93 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 bin 882’ye ulaştı.

KKTC’de korona virüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 8 bin 164 olduğunu duyurarak, 70’i yerel olmak üzere toplam 93 yeni vakanın tespit edildiğini, 98 kişinin taburcu edildiğini aktardı aktardı. Bakan Üstel, vakalardan 2’sinin hava yolu ile geldiğini ifade ederken, 21 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve gözetim altında bulunduklarını kaydetti. Bakan Üstel, vakalardan 33’ünün başkent Lefkoşa, 23’ünün Girne, 10’unun Gazimağusa’da, 2’sinin Güzelyurt ve 2’sinin Lefke bölgesinde tespit edildiğini bildirdi.

KKTC’de toplam vaka sayısı 5 bin 882’ye ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 29 kişi hayatını kaybetti.

KKTC, 330 bin adet Antijen ve 250 bin adet PCR test kiti alıyor

Covid-19 ile mücadele kapsamında Bakanlar Kurulu, 250 bin PCR test kiti ve 330 bin adet Antijen test kitinin alınmasına karar verdi. KKTC’de Resmi Gazete’de yayınlanan kararlarda, 7 milyon 750 bin TL karşılığında 330 bin adet Covid-19 Antijen test kiti ve setlerinin alınacağı, 730 bin dolar karşılığında ise 250 bin adet PCR test kiti alımı yapılacağı belirtildi. Resmi gazetede yer alan kararlarda, söz konusu test kitlerinin Türkiye’den alımı için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın 2021 Mali Yılı Bütçesi "Korona Virüsü ile Mücadele Projesi" hesabına mahsuben yapılacağı kaydedildi.