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KKTC’de korona virüs kurallarına uymayanlar sınır dışı edilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’de alınan korona virüs tedbirlerine uymayan turistlerin sınır dışı edileceği açıklandı.

Sağlık 04.12.2020, 15:20
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KKTC’de korona virüs kurallarına uymayanlar sınır dışı edilecek
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’de alınan korona virüs tedbirlerine uymayan turistlerin sınır dışı edileceği açıklandı.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının ikinci dalgasıyla mücadele eden ülkelerden Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC)’de, Sağlık Bakanı Ali Pilli korona virüse yönelik alınan yeni kararı duyurdu. Konuya ilişkin önceki açıklamada, ülkeye 3 günlüğüne gelenlerin karantina kuralından muaf tutulacağı aktarılmıştı. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı son yaptığı açıklamada, 3 gün kuralına uymayanların ve vaktinde ülkeden çıkmayanların polis tarafından gözaltına alınacağı ve ülkeye bir daha alınmamak üzere ‘sınır dışı’ edileceğini bildirdi.
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