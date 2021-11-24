KKTC’de günlük vaka sayısında 2 gün üst üste rekor kırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) korona virüs salgınında son 24 saatte 263’ü yerel olmak üzere 330 yeni vaka tespit edildi. Salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısının kayıtlara geçtiği KKTC’de, günlük vaka sayısında üst üste 2 gün rekor kırıldı.

KKTC’de korona virüs salgınında günlük vaka sayısında art arda 2. gün rekor kırıldı. KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 18 bin test yapılırken, 263’ü yerel olmak üzere 330 yeni vaka tespit edildiği ve salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısının kayıtlara geçtiği ifade edildi. Son verilerle birlikte KKTC’de toplam vaka sayısı 27 bin 228’e ulaştı. Bakanlık, Lefkoşa’da 123, Girne’de 60, Gazimağusa’da 43, Güzelyurt’da 9 ve Lefke’de 7 vaka görüldüğünü ifade etti. KKTC’de salgının başından bu yana Covid-19 kaynaklı 98 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Bakanlık, 20 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerine devam edildiğini kaydetti.

Öte yandan KKTC’de en son dün tespit edilen 314 vaka ile günlük vaka sayısında rekor kırılmıştı.