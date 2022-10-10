KKTC’de geliştirilen PCR kiti Türkiye’de kullanılacak

KKTC Sağlık Bakanlığı onayı ile pandemi sürecinde kullanılan ve tamamen KKTC’de tasarlanıp geliştirilen PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti, Türkiye’den de kullanım onayı aldı. Hibrigen Biyoteknoloji ile birlikte üretilen KKTC’nin yerli kiti, Türkiye’de de kullanılabilecek.

Tamamen Yakın Doğu Üniversitesi bilim insanları tarafından tasarlanan SARS-CoV-2 PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti, Temmuz 2021’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’ndan kullanım onayı almasıyla birlikte KKTC’nin yurt dışından ithal ettiği test kitlerine güçlü bir yerli alternatif olarak kullanılmaya başlanmıştı.

SARS-CoV-2’nin neden olduğu Covid-19 hastalığını tespit etmek için geliştirilen PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti, bir saatten az bir sürede virüsün varlığını belirlerken aynı zamanda varyantlarının tiplemesini de yapabiliyor.

Bütün ARGE ve tasarım süreçleri Yakın Doğu Üniversitesi’nde tamamlanan KKTC’nin yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti’nin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’ndan kullanım izni almasının gurur verici bir adım olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Pandemi sürecinde Kuzey Kıbrıs’ımızda kullanıma sunarak, ülkemizin çok önemli bir ihtiyacını karşıladığımız yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti’mizin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’ndan kullanım onayı alması, üniversitemiz ve ülkemiz adına büyük bir gurur” ifadesini kullandı.

En kapsamlı varyant analiz kitlerinden

PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti’nin dünya genelinde ticari olarak kullanılan kitler arasında en kapsamlı varyant analiz kitlerinden biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Günsel, “Bilim insanlarımızın kendi araştırma laboratuvarlarımızda geliştirerek tasarladığı pek çok proje ile katma değerli ürünler üreterek dünya ile buluşturmaya devam edeceğiz” dedi. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “KKTC’nin yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti’nin geliştirilmesinde emeği geçen bütün bilim insanlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.

Bir saatten az bir sürede varyant analizi yapıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise pandemi sürecinde imza attıkları pek çok araştırma ve proje ile toplumun Covid-19 sürecini en az zararla atlatması için çalıştıklarını vurgulayarak, “Geliştirdiğimiz PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti’ni KKTC’de kullanıma sunarak devletimizin ve insanımızın ihtiyaçlarına katkı vermek en değerli adımlardan biri oldu” ifadesini kullandı.

Geliştirdikleri PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti’ni, Hibrigen Biyoteknoloji ile birlikte üreterek kullanıma sunduklarını hatırlatan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Geliştirdiğimiz kit, bir saatten az bir sürede varyant analizi de dahil, Covid-19’u tespit edecek tüm sonuçları veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’ndan kullanım izni almamızla birlikte ürünümüzü Türkiye’de de kullanıma sunmak çok değerli bir adım. Bu başarıda emeği geçen bütün meslektaşlarıma teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.