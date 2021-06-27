KKTC’de Covid-19 test kiti geliştirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Yakın Doğu Üniversitesi’nin geliştirdiği yerli PCR tanı ve varyant analiz kitinin tüm testlerden başarı ile geçtiği ve bir saat içinde Covid-19 tanısı koyduğu belirtildi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, KKTC bilim adamları tarafından tasarlanıp geliştirilen PCR tanı ve varyant analiz kitinin bütün testleri başarıyla geçerek güvenilirliğini kanıtladığı belirtildi. Açıklamada Covid-19 hastalığını tespit etmek için geliştirilen PCR tanı ve varyant analiz kinin bir saatten az bir sürede virüsü tespit ettiği, aynı zamanda yaygın olarak bilinen Alfa (İngiltere), Beta (Güney Afrika), Gama (Brezilya) ve Delta (Hindistan) varyantlarının tespit edebildiği kaydedildi. Tamamen KKTC Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki uzmanlar tarafından tasarlanan SARS-CoV-2 PCR tanı ve varyant analiz kitinin üretilmesinin amacının öncelikle KKTC’nin dışa bağımlılığının önüne geçmek olduğu açıklandı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin KKTC Sağlık Bakanlığından gerekli onay ve izinlerin almasının ardından yerli PCR tanı ve varyant analiz kitinin kullanıma sunulması bekleniyor.

Karşılaştırmalı testlerde yüzde 100 başarı sağlandı

Yakın Doğu Üniversitesi bilim adamlarının uzun süredir üzerinde çalıştığı PCR tanı ve varyant analiz kitinin Ar-Ge ve tasarım süreci şubat ayında tamamlanmıştı. Sürdürülen optimizasyon çalışmaları da tamamlanan kitin güvenlik ve hassasiyet testleri de tamamlanarak üretime hazır hale getirildi. Yakın Doğu Üniversitesi laboratuvarlarında güvenirlilik, hassasiyet ve duyarlılığının ölçülmesi için birçok karşılaştırmalı teste tabi tutulan KKTC’nin yerli test kitinin sonuçları, şu anda piyasada kullanılan ticari kitlerin sonuçlarıyla da doğrulandı. Farklı kitlerle yapılan karşılaştırmalı analizlerin sonucunda geliştirilen kitin yüzde 100 hassasiyet ve duyarlılıkla çalıştığı belirlendi.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, geliştirdikleri PCR tanı ve varyant analiz kitinin şu anda dünya genelinde ticari olarak kullanılan kitler arasında en kapsamlı varyant analiz kiti olduğunu söyledi. Prof. Dr. Günsel, “Kendi araştırma laboratuvarlarımızda tasarladığımız PCR tanı ve varyant analiz kiti ile 1 saat gibi kısa bir sürede hızlı, güvenli ve yüzde 100 hassasiyetle sonuç alabiliyoruz. Covid-19’la mücadelede KKTC’nin yerli PCR tanı ve varyant analiz kitini üreterek, ülkemize hizmet etmek bizim için büyük bir gurur” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi PCR tanı ve varyant analiz kitinin Sağlık Bakanlığı’ndan gerekli onayların alınması ile birlikte kullanılmaya başlanacağını ifade eden Günsel, “İlk önceliğimiz ülkemizin yurt dışından ithal ettiği kitlere güçlü bir yerli alternatif oluşturmak. İkinci adımda geliştirdiğimiz PCR tanı ve varyant analiz kitini başta Türkiye olmak üzere yurt dışında da kullanıma sunmak istiyoruz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise yaptığı açıklamada, “Geliştirdiğimiz kit, bir saatten az bir sürede varyant analizi de dahil, Covid-19’u tespit edecek tüm sonuçları veriyor” ifadesini kullandı. Avrupa ve Birleşik Krallık’ın SARS-CoV-2’nin Hindistan (Delta) varyantının etkisi altına girmeye başladığını hatırlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, “SARS-CoV-2’nin varyant analizlerinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi Covid-19’la mücadelenin seyrini belirleyecek temel faktörlerden biri. Bu nedenle Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde bilim insanlarımız ile tasarladığımız PCR tanı ve varyant analiz kitini, Covid-19 tanısı ile birlikte bütün dünyada yayılan dört ana varyantı da tespit edebilecek şekilde geliştirdik. Yakın Doğu Üniversitesi PCR tanı ve varyant analiz kiti bu yönüyle dünyada önde gelen test kitleri arasında yer alıyor” açıklamasını yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi Covid-19 PCR Tanı Laboratuvarı sorumlularından Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, geliştirdikleri yerli kitin tüm doğrulama ve validasyonlardan geçtiğini söyleyerek, bütün dünyada kullanılan ticari test kitlerinin sonuçlarıyla da karşılaştırdıklarını ve yüzde 100’lük bir doğruluk oranı saptadıklarını ifade etti. Doç. Dr. Ergören, Ar-Ge’sinden tasarımına kadar bütün süreçleri Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen test kitinin KKTC’nin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını vurguladı.