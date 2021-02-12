KKTC Başbakanı Saner, ikinci doz aşısını oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bugün başlayan ikinci doz aşılama kapsamında KKTC Başbakan Ersan Saner ikinci doz aşısını oldu.

Sağlık çalışanlarına, korona virüs aşılarının 2. doz yapımına bugün itibariyle başlandı. Sağlık çalışanlarının 2. doz aşı yapımı 4 gün boyunca gerçekleştirileceği aktarıldı. Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün Covid-19’a karşı ikinci doz aşısını yaptırdı.

KKTC Sağlık Bakanlığı, 2. doz aşı tarihi gelen kişilerin aşılarını yaptırmak üzere sokağa çıkma yasağından muaf olacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, 2. doz aşı tarihi gelen şahısların aşılarını yaptırmak üzere sağlık merkezlerine başvurmaları gerektiğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı’ndan tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulanmakta olan aşı programında 2. doz aşıların yapılmaya başlanması nedeni ile ikinci doz tarihi gelen şahısların aşılarını yaptırmak üzere sağlık merkezlerine başvurmaları gerekmektedir. Gerek ilçe içinde gerekse ilçeler arası seyahat ederek merkezlerimize gelecek kişiler, aşı kartlarındaki tarih ve yer bilgisinin kontrol edilmesi kaydıyla sokağa çıkma yasağından muaf olacaklardır” denildi.

KKTC’de 75 vakanın 50’sinde mutasyonlu virüse rastlandı

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü, Covıd-19 PCR Tanı Laboratuvarı’nda yaptığı incelemeler sonucu; 1 Ocak-10 Şubat 2021 tarihlerinde korona virüs tanısı konulan vakaların, mutasyonlu virüs dağılımını açıkladı. Buna göre, Ocak 2021’de tespit edilen 31 vakanın 14’nün İngiltere mutasyonu olarak adlandırılan B117 mutasyonu ile enfekte olduğu tespit edildi. Şubat ayının ilk 10 gününde covid-19 tanısı konulan 75 vakanın 50’si de mutasyonlu virüs taşıdığı belirtildi.

DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, SARS-CoV-2 virüsünün mutasyona uğramış varyantının KKTC’de yayılımına yönelik açıklamalarda bulundu. Ülkede yeni varyantın daha hızlı bir şekilde yayılım gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Şanlıdağ, “Şubat ayının ilk 10 gününde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde pozitif tanısı konulan 75 vakadan 50’sinin mutasyonlu virüsle enfekte olduğunu saptadık. Halkımız, sosyal mesafe, maske ve hijyen önlemlerini çok daha büyük bir dikkatle sürdürmelidir” dedi.