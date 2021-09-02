banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul'da 8 ilçeye 8 saat su verilemeyecek
İstanbul'da 8 ilçeye 8 saat su verilemeyecek
Twitter'dan yeni özellik: 'Süper takip' nedir?
Twitter'dan yeni özellik: 'Süper takip' nedir?
Akıncı’nın mezuniyetini Ankara Havası ile kutladılar
Akıncı’nın mezuniyetini Ankara Havası ile kutladılar
Suudi Arabistan’da ilk: Kadın askerler mezun oldu
Suudi Arabistan’da ilk: Kadın askerler mezun oldu

Kızıltepe’de 3 mahalleye karantina kararı

Mardin Kızıltepe ilçesine bağlı 3 kırsal mahallede ve Cumhuriyet meydanında kısmi korona virus tedbirleri kapsamında karantina uygulanması kararı alındı.

Sağlık 02.09.2021, 13:44
Kızıltepe’de 3 mahalleye karantina kararı

Mardin Kızıltepe ilçesine bağlı 3 kırsal mahallede ve Cumhuriyet meydanında kısmi korona virus tedbirleri kapsamında karantina uygulanması kararı alındı.

Yeni tip korona virüs (Covid 19) salgınında vaka ve vefatlarda yaşanan artışlar nedeniyle sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak ve engellemek amacıyla ilçe hıfzıssıhha kurulunca alınan karar doğrultusunda ilçeye bağlı Ziyaret, Günlüce ve Erikli mahallerinde 10 günlük karantina kararı alındığı açıklandı.

Ayrıca, Covid-19’un bulaşmasını engellemek ve yavaşlatmak amacıyla Kızıltepe Cumhuriyet meydanında da akşam saat 22.00 ile sabah saat 05.00 saatleri arasında da 10 günlük karantina tedbirleri uygulanması kararı alındı.

Korona virus (Covid 19) kural ve tedbirlerine uyulmaması durumunda karantina kapsamının genişletilebileceği belirtildi.

Yorumlar (0)
31°
açık