Kızıltepe’de 3 mahalleye karantina kararı

Mardin Kızıltepe ilçesine bağlı 3 kırsal mahallede ve Cumhuriyet meydanında kısmi korona virus tedbirleri kapsamında karantina uygulanması kararı alındı.

Yeni tip korona virüs (Covid 19) salgınında vaka ve vefatlarda yaşanan artışlar nedeniyle sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak ve engellemek amacıyla ilçe hıfzıssıhha kurulunca alınan karar doğrultusunda ilçeye bağlı Ziyaret, Günlüce ve Erikli mahallerinde 10 günlük karantina kararı alındığı açıklandı.

Ayrıca, Covid-19’un bulaşmasını engellemek ve yavaşlatmak amacıyla Kızıltepe Cumhuriyet meydanında da akşam saat 22.00 ile sabah saat 05.00 saatleri arasında da 10 günlük karantina tedbirleri uygulanması kararı alındı.

Korona virus (Covid 19) kural ve tedbirlerine uyulmaması durumunda karantina kapsamının genişletilebileceği belirtildi.