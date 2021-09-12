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Kızılhaç’tan Gürcistan’a 100 bin doz aşı bağışı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Gürcistan’a 100 bin doz "Sinopharm" aşısı bağışladı.

Sağlık 12.09.2021, 11:37
Kızılhaç’tan Gürcistan’a 100 bin doz aşı bağışı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Gürcistan’a 100 bin doz "Sinopharm" aşısı bağışladı.


Gürcistan’da Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında aşı bağışı yapıldı. Kızılhaç Komitesi, Gürcistan’a 100 bin doz Çin’de geliştirilen Sinopharm aşısı bağışladı. Bağışlanan aşılar, gece saatlerinde kargo uçağı ile Tiflis Uluslararası Havalimanı’na ulaştı. Aşıları havalimanında Gürcistan Sağlık Bakanı Yardımcısı Giorgi Tsotskolauri ve Gürcistan Kızılhaç yetkilileri teslim aldı.


Yetkililer, bugünden itibaren 18 yaşından büyük Gürcistan vatandaşlarının Sinopharm aşısının ilk dozunu yaptırmak için kayıt yaptırabileceklerini duyurdu.

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