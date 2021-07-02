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Kızılcahamam’da kaplıcalar tedbirlerle yeniden hizmete açıldı

Ankara Kızılcahamam’da korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında kapatılan kaplıca ve hamamlar yeniden faaliyete geçti.

Sağlık 02.07.2021, 09:34
Kızılcahamam’da kaplıcalar tedbirlerle yeniden hizmete açıldı

Ankara Kızılcahamam’da korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında kapatılan kaplıca ve hamamlar yeniden faaliyete geçti.

Kızılcahamam’da bulunan Büyük Kaplıca, Küçük Kaplıca ve jakuziler, normalleşme dönemi ile birlikte yeniden açıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir hizmet veremeyen Büyük Kaplıca, Küçük Kaplıca ve termal jakuziler, 07.00-00.00 saatleri arasında alınan kurallara uyarak hizmet verecek.

kaplıcaları denetleyen Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle kapatmak zorunda olduğumuz tesislerimizi hükümetimizin başlattığı normalleşme kararı çerçevesinde yeniden hizmete başladık. Tekrar hem halkımıza hem de misafirlerimize hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan isteğimiz kurallara uygun bir şekilde tesislerimizden faydalanmaları. Çünkü alınan bütün önlemler, koyulan kurallar onların sağlığı için. Bu vesile ile ilçemize tüm misafirlerimizi davet ederek, personel arkadaşlarımıza da işlerinde kolaylıklar diliyorum” dedi.

Küçük Kaplıca’nın 08.00-01.00, Büyük Kaplıca’nın 07.00-00.00, jakuzilerin ise 08.00-00.00 saatleri arasında hizmet vereceği öğrenildi.
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