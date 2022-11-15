Kızılay’ın kampanyasına Aksaray’dan yoğun ilgi

Kızılay tarafından yurt genelinde, “Öne çık, hayat kurtar” sloganı ile başlatılan kan bağışı kampanyasına Aksaray’da vatandaşların yoğun ilgisi gösteriyor.

Türk Kızılay’ı tarafından kan bağışının önemine dikkat çekmek ve kan verecek vatandaşların sayısını artırmak amacıyla yurt genelinde başlatılan, “Öne çık, hayat kurtar” kampanyası Aksaray’da da yoğun ilgi görüyor. Sabahın erken saatlerinde Kızılay’ın SMS sistemi üzerinden bilgilendirilen vatandaşlar 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’ndaki Mobil Kan Bağış Merkezine davet ediliyor. SMS sistemi üzerinden ve Kızılay’ın diğer çağrı yollarıyla kan bağışına gelen vatandaşlar ilk olarak kan bağışına uyumlu olup olmadıklarına dair form dolduruyor. 20 soruluk formu doldurarak kan testinden geçen vatandaşlar Mobil Kan Bağış Merkezinde görevli uzman doktorların muayenesinin ardından kan bağışında bulunuyor. Sabah saatlerinde ilgiyle kan bağışına gelen vatandaşların sayısı akşam saatlerine kadar hızla artarken, Kızılay kent genelindeki çağrılarına devam ediyor. Uzmanlar kan bağışının hem kalp sağlığı açısından yararlı olduğunu dile getirirken, hem de 3 hayatın kurtulabileceğini belirtiyor. Kan bağışında bulunan vatandaşlar ise sağlık açısından yararlı buldukları bağışı, hayat kurtarmak isteyen vatandaşlara tavsiye ediyor. Kızılay, 18 ile 60 yaş arasındaki tüm bağışçıları 15 Temmuz Milli İrade Meydanındaki Mobil Kan Bağış Merkezine davet ediyor. İç Anadolu Bölgesindeki kanlar ilk olarak İç Anadolu Bölgesindeki hastanelere hızlı yetiştiriliyor.

Mobil Kan Bağışı Merkezinde görevli Uzman Doktor Bekir Tartıcı, kan bağışının hem 3 hayatı kurtardığını hem de faydalarını anlatarak, “Kayseri Kızılay kan bağışı bölgesinde görev yapıyorum. Aksaray’a dün geldik. Halkımızın yoğun bir teveccühü var, inşallah devamını da bekliyoruz. 18-60 yaş arasındaki tüm sağlıklı insanları kan bağışına davet ediyoruz. Aksaray’daki vatandaşa ulaşmamız için SMS sisteminden bütün vatandaşlarımıza SMS gönderiyoruz. Onların buraya gelip kan bağışı yapmaları bizim için çok önemli çünkü tüm İç Anadolu Bölgesine yine İç Anadolu Bölgesindeki ilk kanlar gönderiliyor. O yüzden hepsini bekliyoruz. Kan bağışının en büyük faydası kalp sağlığını koruması üzerine, kolesterolü düşürdüğü için kalp sağlığı üzerine oldukça olumlu etki ediyor. Aynı zamanda vücudu gıdalardan, sulardan aldığımız birçok toksinden arındırıyor. Bu yüzden de çok faydalıdır. Artık günümüzde tüm tıbbi grup tarafından önerilen bir işlemdir. Sağlığı korumak adına, hem 3 kişinin hayatı kurtarılmış oluyor, hem de kişilerin kendisine faydalı olmuş oluyor. Hepsini bekliyoruz inşallah” dedi.

Kan bağışında bulunan Cebrail Görgülü (47) ise ilçeden gelerek faydalı bulduğu kan bağışını tavsiye ederek, “Ağaçören ilçesinden geliyorum. Kan bağışı yapmak için geldim. Bu kan bağışını defalarca verdim. Sağlığım için ve 3 hayat kurtarmak için bunu gereklilik hissediyorum. Bütün vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum. Kızılay’ın kana verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımıza gerekli kan bağışında bulunmaları çağrısında bulunuyoruz. Bir can kurtarmak kadar sevap bir şey var mı? Bir can kurtarmak isteriz” diye konuştu.