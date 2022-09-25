Kızılay’dan gazetecilere ilk yardım eğitimi

Türk Kızılay ile Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) arasında imzalanan ’Medya Mensupları İlk Yardım Bilgilendirme İşbirliği Protokolü’ çerçevesinde gazetecilere ilk yardım eğitimi verildi.

Gaziantep’te yaşanan kaza sonrası hayatlarını kaybeden İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver’in anısına düzenlenen eğitim Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Başkanı Kerim Hoşfikirer ve gazetecilerin katıldığı eğitimde sunumu İlk Yardım Eğitmeni Meltem Küçükgöl yaptı.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, projenin, Gaziantep’te geçen ay meydana gelen kazada hayatını kaybeden 15 kişi arasında bulunan basın mensupları Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver anısına düzenlediklerini, Adana’da başlayan eğitimin Mersin’de devam edeceğini söyledi.

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir ise basın mensupları için ilk yardım eğitiminin şart olduğuna vurgu yaparak, "Türkiye genelinde 22 ilk yardım merkezinde basın mensubu

arkadaşlarımız bu eğitimi alacak. Ardından sertifikaları verilecek. Tüm basın çalışanlarımız bu kursa katılabilecekler" dedi.

Türk Kızılay İlk Yardım Eğitmeni Meltem Küçükgöl, gazetecilere, genel ilk yardım bilgilerinin yanı sıra, solunum yolu tıkanıklığı, kanamalarda ilk yardım, yaralanmalarda ilk yardım, kalp krizi, sara krizi, kan şekeri düşmesi, havale, bilinç bozukluklarında ilk yardım, yanıkta ilk yardım konularında eğitim verdi.

Eğitimin ardından gazetecilere katılım sertifikası verildi.