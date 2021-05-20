Kızılay, Gazze’de okullara sığınanlara sıcak yemek dağıtımına başladı

Sivillerin hedef olduğu Gazze’deki saldırılarda mağdur olan insanlara çok kapsamlı insani yardımlarını devam ettiren Türk Kızılay, bölgede sıcak yemek dağıtımına da başladı.

Türk Kızılay, Gazze’de sıcak yemek dağıtımına devam ediyor. Gazze genelinde evlerini kaybeden insanların sığındığı kuzey bölgesinde 14, Gazze merkezinde 11 ve Refah’ta 1 adet olmak üzere 26 okulda 40 bin 150 kişinin konakladığını tespit eden Türk Kızılay, ilk etapta Cebelya Çarşı İlkokulunda barınanlara 14 gün boyunca sıcak yemek dağıtacak. Kızılay, bölgedeki aşevleriyle sıcak yemek dağıtımlarını önümüzdeki günlerde daha da genişleterek sürdürecek.

Bölgede görev yapan Türk Kızılay ekipleri, Filistin Kızılayı yetkilileri ile temasa geçerek, acil ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin tedariki konusunda da gayret gösteriyor. Filistin Kızılayı, hem Kudüs hem de Gazze’de yeterli miktarda ilaç ve tıbbi yardım malzemesinin bulunmaması, yaralılara müdahale için ambulansın az olması, bölgeye intikal ettirilen ambulansların İsrail tarafından engellenmesi gibi nedenlerle Türk Kızılay başta olmak üzere yardım örgütlerinden destek taleplerini sürdürüyor.

Türk Kızılay, Filistin Delegasyonunun koordinasyonuyla ilk etapta 500 bin TL’lik tıbbi ekipmanı hastanelerde kullanılmak üzere Filistin Kızılay’ına teslim etti. Olaylar esnasında yaralanan Filistinlilerin çatışma bölgesinden uzaklaştırılıp sağlık hizmeti alabileceği noktalara sevki için kullanılmak üzere küçük hasta nakil ambulanslarından da ilk etapta 2 adet sipariş verilerek Filistin Kızılayı yetkililerine teslim edilecek. Diğer taraftan Gazze Şeridi’nde saldırılardan etkilenen ihtiyaç sahipleri için de Gazze Şeridi’ne 7 bin 500 adet gıda paketi gönderildi. Bunun yanı sıra, yine Gazze Şeridi’ndeki jeneratörler için mazot alımı sağlanarak Gazze’nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesine teslim edildi. Gazze Şeridi’nde evleri yıkılan ve okullara sığınan ailelere dağıtılmak üzere yastık ve battaniyeden oluşan 2 bin 500 adet barınma kiti hazırlandı.

İnsanlık için el uzatma zamanı

"Filistin Yaralı, Uzat Elini” sloganlı yardım kampanyasını yürüten Kızılay’ın yaklaşık 60 milyon TL’lik yardım planı hayırseverlerin katkısıyla destek görüyor. Çatışmalardan etkilenen Filistin halkına el uzatmak isteyen hayırseverler, www.kizilay.org.tr web adresinden, 168 ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan, bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları ile internet bankacılığından ve SMS yöntemiyle 2868’e ’FİLİSTİN’ yazıp göndererek 10 TL ile destek olabiliyor.