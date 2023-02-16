Kızılay deprem bölgesine Mobil Sağlık araçları gönderiyor

Kızılay, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından deprem bölgesine 6 adet Mobil Sağlık aracı gönderiyor. Mobil Sağlık araçları özellikle sağlık erişiminde sıkıntı yaşayan kırsal kesimlerdeki vatandaşlara hizmet edecek.

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. 10 ilde yıkıma neden olan depremin oluşturduğu hasarın onarımı sürerken Kızılay, hastaneye ulaşma imkanı olmayan kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar için birinci basamak sağlık hizmeti sunmak üzere sağlık ekiplerini ve 6 adet Mobil Sağlık aracını bölgeye gönderiyor. İki hekim, bir hemşire, bir psikolog ve bir röntgen teknisyeni bulunacak araçların içerisinde muayene, kan tahlilleri, röntgen, EKG, solunum fonksiyon testi yapılabilecek. Kızılay, Mobil Sağlık araçlarının yanı sıra mobil diş kliğini de hizmete sunacak. Diş hastanelerine erişimi olamayan afetzedelere acil durumlarda hizmet verecek. Süreç içerisinde gönüllü diş hekimlerinin katkıları ile bu hizmetin de yaygınlaştırılması planlanıyor.

Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesinden Mobil Sağlık araçlarını bölgeye uğurlayan Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Sağlık alanında baştan beri Sağlık Bakanlığıyla koordinasyon halinde hizmetlerine devam ettiklerini söyledi.

“Bu araçlar röntgen çekebiliyor ve küçük müdahaleler yapabiliyor”

6 adet Mobil Sağlık aracı hazırladıklarını