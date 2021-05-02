Kısmi kapanma dönemini iyi değerlendiremeyen kentte Covid-19 tedbirleri üst seviyede

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, "Kısmi kapanma dönemini iyi değerlendiremedik. Bu nedenle tedbirlerimizi arttırdık. Salgınla mücadelemiz sıkı bir şekilde devam ediyor’’ dedi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında 29 Nisan’da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 05.00’a kadar devam edecek olan tam kapanma kapsamında Ardahan’da polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı. Vali Hüseyin Öner, şehir giriş-çıkışlarında görev yapan güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerinin denetimlerine katıldı. Vali Öner ve beraberindeki protokol, daha sonra kentte açık olan market ve lokantalarda denetim yaptı. Esnafları sık sık uyaran Vali Öner, işin sıkı tutulması gerektiğini ve asla hafife alınmaması gerektiğini hatırlattı.

Denetim sonrası açıklamalarda bulunan Vali Hüseyin Öner, ’’Hepimizin bildiği gibi tam kapanma sürecine girdik. 17 Mayıs gününe kadar devam edecek olan tam kapanma sürecinde biz de denetimlerimizi sürdürüyoruz. Halkımızın ve iş yeri sahiplerinin kurallara uyma noktasındaki hassasiyetini gözlemleyelim dedik. Araçların kontrol noktasında durdurduğumuz araç sahiplerinin makul mazeretle dışarıda bulunup bulunmadığı hususunu bizzat ben de denetledim. Bugün çok büyük bir oranda müsaade edilen mazeretler ölçüsünde vatandaşlarımızın dışarıda olduklarına tanık olduk. 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan tam kapanma süresinde özellikle kolluk kuvvetlerimizle sahada bu konuyu gözlemleyeceğiz. Sıkı tedbirler doğrultusunda vatandaşlarımızın müsaade edilen, uygun görülen mazeretler ölçüsünde dışarıda bulunup bulunmadıklarını denetleyeceğiz’’ şeklinde konuştu.

Kısmi kapanma dönemini iyi değerlendiremediklerini söyleyen Vali Öner, "Sıkı tedbirler aldık, tam kapanma sürecini iyi değerlendireceğiz" dedi.

Vali Öner ’’İnşallah bu süreci iyi değerlendiririz. Ardahan’da pandemi hastalığı kısmi kapanma sürecinde maalesef arttı. Kısmi kapanma süreci öncesinde daha iyi bir noktadaydık. Kısmi kapanma dönemini iyi değerlendiremedik. İnşallah tam kapanma sürecini iyi değerlendireceğiz. Ve yakın sürede bu hastalığı azaltacağız" şeklinde konuştu.