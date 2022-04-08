Kısıtlamalar hakkında flaş gelişme! Gözler Ramazan bayramında...

Türkiye’de gözler Ramazan Bayramı sonrasında alınacak Bilim Kurulu ve Kabine kararlarına çevrildi. Kulislere göre, Ramazan ayı boyunca artan hareketliliğin vaka sayılarına ve hastanelere yansıması ile ilgili bir sorun olmaması halinde bazı kısıtlamaların daha kaldırılması gündeme geleceği konuşuluyor.

AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın’ın kulis haberine göre, bayram sonrası tartışılacak konuların başında karantina zorunluluğunun kaldırılması gelecek. Aynı şekilde yaz ayları ile birlikte kapalı alanlarda maska takma zorunluluğunun kaldırılması ya da toplu taşıma gibi alanlar ile sınırlı tutulabileceği belirtiliyor.

En çok endişe edilen konuların başında yaz ayları ile birlikte büyükşehirlerden Anadolu'ya doğru hareketlilik ve bunun sonrasında virüsün Anadolu şehirlerine taşıması geliyordu. Ancak bu yıl büyükşehir ile Anadolu'da günlük vakaların neredeyse aynı olması nedeniyle böyle bir endişe de yaşanmıyor. Uzmanlar, yaz aylarının sürpriz bir gelişme olmaması halinde çok rahat geçmesini bekliyor. Alınacak kararların Bilim Kurulu toplantısının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması ve Kabine toplantısı ile Ramazan Bayramı sonrasında kesinleşebileceği aktarılıyor.

KORONAVİRÜS ETKİSİNİ YİTİRDİ

Omicrondan sonra ortaya çıkan alt varyant BA.2 ile ilgili korkulan olmadı. BA.2 de omicrona benzer etkiler gösterdi.

Virüsün hastalık yapma etkisinin düşmesi ile birlikte Avrupa ülkeleri arka arkaya test, maske, karantina zorunluluğu gibi konularda kararlar almaya başladı. Bazı ülkeler artık kovite grip muamelesi yapıyor.

MASKE KURALI TAMAMEN KALKABİLİR

Aynı şekilde yaz ayları ile birlikte kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılması ya da toplu taşıma gibi alanlar ile sınırlı tutulabileceği belirtiliyor. (sabah)