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Kışın vazgeçilmezi ıhlamur altınla yarışıyor

Kış mevsiminin vazgeçilmez bitkilerinden olan şifa deposu ıhlamurun kilo fiyatı 200 ile 500 lira arasında değişiyor.

Sağlık 17.11.2021, 12:01
Kışın vazgeçilmezi ıhlamur altınla yarışıyor

Kış mevsiminin vazgeçilmez bitkilerinden olan şifa deposu ıhlamurun kilo fiyatı 200 ile 500 lira arasında değişiyor.

Kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte bağışıklık sisteminin güçlendirmek isteyen vatandaşlar, soluğu aktarlarda alıyor. Kışın vazgeçilmezi olan ve özellikle soğuk algınlığına iyi gelen ıhlamurun kilo fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Geçen sene kilosu 100 liradan satılan yaprak ıhlamurun fiyatı bu sene 200 ile 300 lira arasında değişiyor. Çiçek ıhlamur ise 400 ile 500 lira arasında değişen fiyatlarıyla adeta altınla yarışıyor. Vatandaşlar yükselen fiyatlara rağmen kendi bütçelerine göre ıhlamur almaya devam ederken, aktarlar ise bahçelerde ve ağaçlarda ıhlamurun olduğunu ancak toplayan olmadığı için fiyatların yükseldiğini söyledi.

“Herkes evinde ıhlamuru demleyip, rahatlıkla içebilir”

Kış mevsiminde baharat ve bitkisel ürünler sektörünün çok hızlı olduğunu söyleyen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Ahmet Mindivanlı, “Şu an en çok sattığımız ürünlerden birisi ıhlamur, ada çayı, kuşburnu gibi bitkiler. Ama bunların her zaman en başında ıhlamur vardır. Ihlamur bizim için altın bir içecektir. Bütün Türk milletinin ilk zamanlardan beri kullandığı en iyi bitkidir. Ihlamur, en küçük çocuklardan en büyük yetişkinlere kadar kullanılabilen en doğal bitkilerden biridir. Ihlamur, herhangi bir yan etkisi olmayan ama bir çok hastalığa fayda sağlayan besin takviyelerinin başında gelir. Örneğin üst solunum yolları için havalar biraz soğuduğunda ilk içeceğimiz içeceklerden birisi ıhlamur çayıdır. Herkes evinde ıhlamuru demleyip, rahatlıkla içebilir” dedi.

“Ihlamur şu an altınla yarışıyor”

Ihlamurun fiyatlarında ciddi bir şekilde sıkıntı yaşadıklarını aktaran Mindivanlı, “Ihlamur fiyatları çok ciddi yükseldi. Ihlamurun iki çeşidi var; biri sırf çiçek ıhlamur, diğeri de yaprak çiçek karışık ıhlamur. Çiçek ıhlamur, yaprak ıhlamura göre daha değerli. Hem etki açısından hem fiyat açısından daha değerli. Çünkü el işçiliği var içerisinde. Ihlamuru toplamak çok zor. Fiyat artışlarının en önemli sebebi; köylüler toplamıyor. Topluyorlar, topladıkları ürünü tek tek ayıkladıkları zaman bu sefer çiçek ıhlamurun fiyatı diğerine göre iki katı oluyor. Yaprak ıhlamurun fiyat aralığı 200-250 lira, çiçek ıhlamurun kilo fiyatları 400 ile 500 lira arasında değişiyor. Her bitkinin fiyatı arttı ama ıhlamurda ekstra bir fiyat artışı var. Her evde bulunması gereken bitkinin fiyatı şu an en az 200 liradan başlıyor. Kışın vazgeçilmez ürünü ıhlamur şu an altınla yarışıyor. Ihlamur bütün hemen hemen bütün Karadeniz bölgesinde var. Yalova’dan tutun Düzce’ye, Zonguldak’a kadar her yerde ıhlamur ağaçları var. Bahçelerde ıhlamur var ama toplayan yok. Zaten problem orada. Toplayan ve el işçiliğiyle ayıran yok. Fiyatlar o yüzden arttı. Geçen sene 100 lira olan ıhlamur şuan 250-300 lira” diye konuştu.

“Gribal enfeksiyonlardan bronşite kadar her şeye faydası var”

Vatandaşların ıhlamura talebinin olduğunu kaydeden Mindivanlı, “Daha az miktarda da olsa insanlar evine alıyor ve tüketiyor. Yoğunuz bu konuda, oldukça memnunuz. Ihlamuru hepimiz tüketmeliyiz. Çünkü ıhlamur bütün üst solunum yollarına, vücudumuzu ısıtmaya, bütün gribal enfeksiyonlardan tutun öksürük, bronşite kadar her şeye faydası var. Akciğerleri açma, temizleme özelliği var. Hepimiz ıhlamuru tüketmeliyiz. Bütün Türk milleti bu havalarda evinde ıhlamur çayı demleyip içiyordur. Yapımı da çok kolay, demleme usulü yapıyoruz. Kaynar suyun içerisine koyup, demleyip, içerisini limon ve balla tatlandırdıktan sonra tüketmemiz yeterli. Normal çay demiri düşürüyor. Ama ıhlamurun öyle bir etkisi yok. Bol bol tüketmemiz lazım” şeklinde konuştu.

“Bütün şifa doğada”

Hastalıklardan korunmak isteyen herkesi doğal bitkisel ürünleri kullanmaya davet eden Mindivanlı, “Hepimiz bitkisel ürünleri kullanalım. Ihlamur bir örnekti ama binlerce ürün var. Bütün şifa doğada . özellikle bu dönemlerde hastalanmak istemiyorsanız güvendiğiniz aktarlara uğramayı eksik etmeyin. Kesinlikle tazeliğe çok önem vereceksiniz, temizliğe çok önem vereceksiniz, güvenmediğiniz hiçbir aktara gitmeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

"Biraz pahalılanmış ama olsun yine de ıhlamur içmeye devam"

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için aktara ıhlamur almaya geldiğini söyleyen Sevgi Pektaş ise "Aktardayım, ıhlamur aldım. Kışın soğuk algınlığına çok iyi geliyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Biraz fiyatı artmış ama olsun yine de ıhlamur içmeye devam ediyorum. Fiyatı pahalı da olsa evde kaynatılıp içilmesi gereken bir şey. Bağışıklık sistemimizi güçlendirdiği için, soğuk algınlığına iyi geldiği için ıhlamuru öneriyorum, herkese tavsiye ediyorum" dedi.

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