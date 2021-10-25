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Kışın Vaka Sayıları Artacak Mı?

“2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan eyaletinde başlayıp tüm dünyayı etkileyen Covid-19 hastalığı dünyada şimdiye kadar yaklaşık 242 milyon kişiyi hasta etmiş, dünyada 4,9 milyon kişinin ölümüne neden olmuştur.” İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Servet Öztürk, açıkladı.

Sağlık 25.10.2021, 09:06
Kışın Vaka Sayıları Artacak Mı?

Güncel bilgiler ışığında hastalığın tedavisinde kullanabileceğimiz etkin antiviral ilaçlar halen mevcut değildir. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 20 Ekim 2021 tarihi itibariyle 18 yaş ve üstündeki kişilerin yaklaşık %75’i çift doz Covid-19 aşıları ile aşılanmıştır. Buna rağmen günlük vaka sayısı yaklaşık 30.000 olup hergün ortalama 200 ile 300 kişi hayatını kaybetmektedir.

Hastaların Büyük Bir Çoğunluğu Aşısız

Covid-19 aşılarının toplumda yaygın şekilde kullanılmaya başlamasıyla birlikte özellikle aşılanan insanlarda hastalığa yakalanma, hastaneye yatma, yoğun bakım ihtiyacı ve ölüm aşılanmayanlara kıyasla oldukça düşüktür. Günlük pratikteki tecrübemiz hastaneye yatan ve yoğun bakımda izlediğimiz hastaların çok büyük çoğunluğunu aşısız bireylerin  oluşturduğu yönündedir.

Covid-19 pandemisi alınan tüm önlemler ve aşılara rağmen tüm gücüyle devam etmektedir. Toplum bağışıklığının sağlanması ve pandemic zincirinin kırılması için toplumun büyük çoğunluğunun aşılanması gerekmektedir. Aşılar %85-90’ların üzerinde etkin olup, aşı olmak kişisel koruyucu önlemleri bırakmamız için yeterli değildir. 

Kış Mevsimi Bulaş için En Riskli Zaman

Özellikle havaların soğuduğu ve bu nedenle insanların kapalı ve havasız ortamlarda ortamlarda daha fazla zaman geçirdiği kış mevsimi tüm virüsler gibi Koronavirüslerin bulaşı için uygun zamanlardır. Bu nedenle önümüzdeki aylar hastalığın yayılması için oldukça risklidir.  Açık havada mesafe ve maske önlemleri ile virus bulaşı çok düşük iken kapalı ortamlarda özellikle havalandırılmayan ve hava sirkülasyonu olmayan mekanlarda oldukça yüksektir.

Yüzyüze eğitime başlanılan ülkemizde bir önemli nokta da çocukların okullarda enfeksiyona maruz kalması ve aile üyelerine hastalığı yaymasına neden olmaktadır. Bu nedenle 12 yaşın üzerindeki çocukların da aşılanması oldukça önemlidir. 12 yaş altındaki çocukların Covid-19 aşıları yapılmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Özetle Aşılanın, Maske/Mesafe/Hijyen kurallarını ihmal etmeyin. Kaliteli uyuyun ve bol su tüketin.

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