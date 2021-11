Kışın su tüketimine dikkat

Kış aylarının en büyük problemlerinden birinin su içmemek olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Selen Fırat, “Yazın susadığımız için bir miktar su içiyoruz ama kışın bu durum olmadığı için suyu ihmal etmiş oluyoruz. Bu yüzden kışın su tüketimine de çokça dikkat etmeliyiz. Susamasak bile ara ara suyumuzu içmeyi ihmal etmeyelim. Kış aylarında çok güzel sebzeler var, bu sebzeleri de bol bol tüketip C vitamini almaya özen göstermeliyiz” dedi.

Mediline Hastanesi Uzman Diyetisyeni Selen Fırat, kış aylarında doğru beslenmeye ilgili bilgi verdi. Kış aylarında insanların biraz daha eve kapanıp hareketsiz kaldıkları için enerji ihtiyacının azaldığını aktaran Uzman Diyetisyen Selen Fırat, “Malum kış aylarındayız. Kış ayları demek insanların biraz daha eve kapandığı dönemler demek. Daha fazla hareketsiz kalıyoruz. Hareketsiz kaldığımız içinde enerjiye ihtiyacımız biraz azalıyor. Ama kış ayları geceler uzun bu yüzden atıştırma kültürü çok fazla oluyor. Bunun için sağlıklı atıştırmalıklar kullanırsak, daha doğru bir yöntem izleyeceğiz. Özellikle taze kuru yemişler gibi ya da kendi hazırladığımız küçük atıştırmalıklar daha sağlıklı olur. Küçük sütlü tatlılar atıştırırsak kış gecelerinde daha saha sağlıklı bir görüntü oluşturmuş oluruz” diye konuştu.

“Sıvı alımı çok önem az ediyor”

Kış aylarında bolca C vitamini alıp mutlaka su içilmesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Fırat, “Egzersiz bizim için çok faydalı olacaktır. Kış aylarının en büyük problemlerinden bir tanesi, su içmemek. Yazın susadığımız için bir miktar su içiyoruz ama kışın bu durum olmadığı için suyu ihmal etmiş oluyoruz. Bu yüzden kışın su tüketimine de çokça dikkat etmeliyiz. Susamasak bile ara ara suyumuzu içmeyi ihmal etmeyelim. Kış aylarında çok güzel sebzeler var, bu sebzeleri de bol bol tüketip C vitamini almaya özen göstermeliyiz. Biliyorsunuz kış ayları ek olarak enfeksiyonların kol gezdiği dönemdir. Özellikle C vitamini alımımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Mutlaka taze sebzeleri, meyveleri günde 4-5 porsiyon totalde olacak şekilde eklemeyi ihmal etmemiz lazım. Yine burada da sıvı alımı çok çok önem az ediyor. Sağlıklı bir insan sağlıklı bir beslenme ile oluşuyor açıkçası o yüzden hem kendimizin hem ailemizin hem de toplumumuzun sağlıklı kalması için beslenme programımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.