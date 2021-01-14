Kışın estetik operasyon yaptırmanın 6 avantajı

Medline Adana Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Anıl Arif Olguner, kışın estetik yaptırmanın 6 avantajının bulunduğunu söyledi.

Olguner, kimilerinin içinde bulunduğu kış aylarını estetik cerrahi işlemleri için bir fırsat olarak gördüğünü, bunun sebebinin ise genellikle yaz aylarında kışa göre çok daha yoğun olan sosyal aktiviteleri ve tatilleri kesintiye uğratmadan yazın tadını doyasıya çıkartmak olduğunu belirtti. Mevsimlerin herhangi bir etkisi olmaksızın her zaman rahatlıkla gerçekleştirilebilen ameliyatların kışın yapılmasının bazı artıları beraberinde getirebildiğini kaydeden Olguner, "Özellikle, sonrasında korse kullanımının zorunlu olduğu karın germe, jinekomasti düzeltmesi ve liposuction işlemlerinin kışın yapılması, korse görünürlüğünün azalması ve sıcak yaz aylarına göre kullanım kolaylığı sunması nedeniyle avantaj sağlıyor. Kol germe, uyluk germe gibi ameliyatların ardından sıcak yaz aylarında dikiş izlerini gizlemek oldukça sorun oluşturuyor. Tatil zamanlarına denk gelmesi durumunda ise özellikle güneşlenmenin izler üzerinde istenmeyen etkileri görülebiliyor. Bundan dolayı bu tarz geniş dikiş alanı olan ameliyatların sonbahar ve kış aylarında yapılması, güneşin etkisinin de iyice azalmış olması sayesinde gerek iz gerekse yara iyileşmesi açısından yüz güldürücü sonuçlar sağlıyor" dedi.

Olguner diğer avantajları ise şöyle sıraladı:

“Kışın bireylerin fiziksel aktivitelerinin azalması ile beraber daha hareketsiz bir dönem yaşanması, ameliyat sonrasındaki nekahet döneminde bazı artıları da beraberinde getiriyor. Kışın, soğuk ve yağışlı havalar nedeniyle genellikle evde vakit geçiriyor olmak, ameliyatı gerçekleştiren doktorların tavsiyelerine uymayı kolaylaştırırken yaraların iyileşme sürecindeki olası riskleri de azaltıyor. Kış mevsiminin başlarında estetik operasyon geçirildiğinde hastaların önünde sıcak yaz aylarına daha uzun bir süre bulunuyor. Bu nedenle haziran ayı gibi tam anlamıyla bir iyileşme de sağlanmış oluyor. Söz konusu süre operasyon sonrası izlerin geçmesi için hastaya yeterli zamanı kazandıracağından, kişi yaz mevsimini arzu ettiği gibi karşılayabiliyor. Kışın yapılan kombine ameliyatlarda pansuman ve yara bakımlarında yaza göre terleme çok daha az olacağı için hastanın konforu gözle görülür ölçüde artıyor. Bununla beraber kışın ameliyatlı alanların kamufle edilmesi daha kolay olduğundan hasta üzerindeki psikolojik baskı da büyük ölçüde hafifliyor. Ayrıca, yüz ile boyun bölgesine yapılan ancak cerrahi olmayan basit uygulamalar için de yine kış ayları daha çok tercih ediliyor. Bunlar ise genellikle botoks, dolgu, lazer ve PRP gibi yöntemler oluyor. Bu uygulamaların sıklıkla kışın yapılmasının en önemli nedeni ise söz konusu bölgeler korunaksız olduklarından, güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmalarının önüne geçerek olası zararlı etkilerden kaçınmak oluyor.”