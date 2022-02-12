Kışın erkeklerin cilt bakım ürünlerine talebi kadınlardan daha fazla

Kişisel bakım ve kozmetik ürün satan mağazalara göre kış aylarında erkeklerin cilt problemlerine karşı hassasiyetleri kadınları geride bıraktı.

Kış mevsiminde görülen el ve yüz çatlakları, cilt problemleri yaşayanlar için önemli bir sorun olarak biliniyor. Kendilerince birtakım önlemler almaya çalışan insanlar soğuk hava şartlarından dolayı meydana gelen cilt sorunlarında çareyi kozmetik bakım malzemelerinde arıyor.

“Kış aylarında erkekler, kadınlara göre cilt sağlığına daha fazla önem veriyorlar”

Senelerdir kozmetik ve kişisel bakım malzemeleri ticareti ile uğraşan Erkan Yıldırım, “Toplumda kadınların kozmetik ürünlere talebi erkeklerden daha fazla olarak biliniyor, fakat durum tam tersi” diyerek, kış aylarında erkeklerin cilt sağlığına daha fazla dikkat ettiğini ve kadınların bu konuda azınlıkta olduğunu belirtti. Soğuk havalarda özellikle nemlendirici kremleri çok fazla sattıklarını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

“El, yüz, dudak ve vücut kuruluğu için C ve B vitamini karışımlı cilt kolajenler insanlar tarafından epey tercih edilen ürünler. Halk arasında kadınların cildine daha çok dikkat ettiği gibi bir algı olmasına rağmen aslında bu konuda erkekler daha dikkatli. Özellikle lip balm olarak bilinen aromalı dudak bakım nemlendiricileri en fazla talep edilen malzemeler başında geliyor.”