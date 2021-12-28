banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu
Süper Lig'de ilk yarı sona erdi
Süper Lig'de ilk yarı sona erdi
Meteoroloji uyardı! 3 bölgede sağanak yağış görülebilir
Meteoroloji uyardı! 3 bölgede sağanak yağış görülebilir

Kışın aktivite, beslenme ve uyku ile ruh sağlığınızı güçlendirin

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Psikoloğu Merve Özdede, kış depresyonuna karşı fiziksel aktivite, iyi beslenme ve kaliteli uyku önerisinde bulundu.

Sağlık 28.12.2021, 10:34
Kışın aktivite, beslenme ve uyku ile ruh sağlığınızı güçlendirin

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Psikoloğu Merve Özdede, kış depresyonuna karşı fiziksel aktivite, iyi beslenme ve kaliteli uyku önerisinde bulundu.

Psikolog Merve Özdede fiziksel aktivitenin ruh sağlığı açısından önemine ve kış depresyonuna karşı alınabilecek önlemlere hakkında bilgi verdi. Psikolog Özdede, düzenli fiziksel aktivite yapmanın insan vücudu üzerindeki birçok olumlu faydaları herkes tarafından bilinen ve kabul edilen bir gerçek olduğunu vurguladı. Özdede, fisiksel aktivetenin başlıca yararlarını ise vücuttaki organ ve sistemlerin daha uzun süreli ve sağlıklı bir şekilde fonksiyonlarını devam ettirmesi, bağışıklığın güçlenmesi, dolayısıyla organizmaya zararlı mikroplara ve birçok hastalığa karşı direnç sağlaması olarak sıraladı.

Özdede, "Fiziksel aktivitenin fiziksel yararları kadar psikolojik yararları da göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. Ruhsal çöküntüler, kaygı bozuklukları, kısa ve uzun süreli depresyon gibi rahatsızlıkların gelişmesinin nedenleri arasında aktivite kısıtlılığı bulunmaktadır. Bunun giderilmesi, birçok hastalıklarda olduğu gibi ruhsal rahatsızlıklarda da hem tedbir hem de tedavi görevi görmektedir. Fiziksel aktivite kısıtlılığı stres bozukluklarını veya depresyonu getirebilir Aktivite kısıtlığının olduğu dönemlerde; beynimiz açığa çıkmayan enerjiyi bir şekilde atmak eğilimine girecektir ki hareketsiz ve kapalı kalmış bir bünye de bu yoğun stres durumu ve öfke nöbetleri, sinirlenme olarak kendini göstermektedir. Kısaca söylemek gerekirse bedensel olarak atılamayan olumsuz enerji fiziksel olarak somatizasyon bozukluklarına neden olabilirken, ruhsal olarak stres bozuklukları veya depresyona neden olabilmektedir" dedi.

"Depresyon en çok kış aylarını seviyor"

Özdede, kış döneminde depresyona neden olan şikayetlerin arttığını belirterek, "İçinde bulunduğumuz kış döneminde daha önce belirttiğimiz şikâyetler daha yoğun gündeme gelmeye başlamakta. Bunu etkileyen faktör ise aktivite eksikliğine eşlik eden hava şartları. Gecelerin uzadığı, gündüzlerin ise kısa ve güneş ışığından yeteri kadar faydalanamadığımız kış mevsimi şartlarında yeteri kadar uyusak bile uykusuz, yeteri kadar beslensek bile yorgun ve halsiz hissederiz. Uyku-Uyanıklık dengemizi sağlayan melotonin hormonu bu dengesizlikten kaynaklı üretimini arttırır ve bizde uykulu ve yorgun bir hale sebep olur. Yorgunluk şikâyeti dışında melatonin artması, serotonin hormonunda azalmaya neden olur. Çok bilindiği üzere serotonin hormonu bizim ruhsal iyilik halimizi destekleyen en önemli faktörlerden. Dolayısıyla yorgunluğa ek olarak kendimizi iyi hissetmeme durumu ile de karşı karşıya kalabiliriz" şeklinde konuştu.

Depresyona karşı etkili 3 silah: aktivite, beslen ve uyku

Özdede, kış depresyonuna karşı fiziksel aktiviteye, iyi beslenmeye, iyi uyumaya özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Zorlu kış mevsimleri başta olmak üzere hayatımızın tamamında daha zinde, sağlıklı ve ruhsal anlamda iyi hissetmek için vücudumuzun ihtiyaçlarını karşılamak ve gereken desteği karşılamak durumundayız. İyi beslenmek, iyi uyumak, kendimize zaman ayırmak ve en baştan bu yana konuştuğumuz fiziksel aktivitelere hayatımızda daha sık yer vermek bu desteği sağlamak için atabileceğimiz en sağlıklı adımlardır. Bir süre öncesine kadar beden ve ruh birbirinden ayrı değerlendirilirken günümüzde bu iki kavramın aslında birbiriyle uyum içinde ve bağlantılı olduğu birçok araştırma ve çalışmalarla ortaya koyulmuştur. Dolayısıyla bütünsel bir sağlıklı olma halinden bahsedebilmek için bedenimize ve ruhumuza gereken önemi vermeli, iki kavramın birbirini desteklediğini unutmamalıyız" diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8