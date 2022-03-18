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Kısa bağırsak hastası Musa Artık yemek yiyebilecek

Bağırsak düğümlenmesi nedeniyle ince bağırsaklarının büyük bir bölümü ameliyatla alındığı için sadece damar yoluyla beslenen 5 yaşındaki Muhammet Musa Bulduk, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gördüğü bir yıllık tedaviyle sağlığına kavuştu. Aylar sonra yeniden yemek yiyebilecek duruma gelen ve hastaneden taburcu edilen Musa, doktorlarının yaptığı pastalı kutlamayla evine uğurlandı.

Sağlık 18.03.2022, 10:38
Kısa bağırsak hastası Musa Artık yemek yiyebilecek

Bağırsak düğümlenmesi nedeniyle ince bağırsaklarının büyük bir bölümü ameliyatla alındığı için sadece damar yoluyla beslenen 5 yaşındaki Muhammet Musa Bulduk, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gördüğü bir yıllık tedaviyle sağlığına kavuştu. Aylar sonra yeniden yemek yiyebilecek duruma gelen ve hastaneden taburcu edilen Musa, doktorlarının yaptığı pastalı kutlamayla evine uğurlandı.

İzmir’in Aliağa ilçesinde yaşayan Nurgül ve Erhan Bulduk çiftinin çocukları Muhammet Musa Bulduk, bir yıl önce rahatsızlanması üzerine Tepecik Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği’nde bağırsak düğümlenmesi nedeniyle ameliyat edildi. Ameliyatta bağırsaklarının yüzde 80’ini kaybeden küçük çocuk, sonrasında bağırsaklarında gıda emilimi olmadığı için yalnızca damar yoluyla beslenmeye başladı. Bu süreçte Çocuk Gastroenteroloji Kliniği tarafından devralınarak tedavisine Çocuk İntestinal (Bağırsak) Yetmezlik ve Rehabilitasyon Servisi’nde başlandı.

Normal hayatına devam edebilecek

Muhammet’in tedavisini üstlenen Tepecik Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Maşallah Baran, uyguladıkları tedavi ile Musa’nın bağırsağının adapte olduğunu ve normal hayatına devam edebileceğini söyledi. Bağırsak adapte olmasaydı hasta için hayati risk ve ince bağırsak nakli gerekeceğini belirten Prof. Dr. Baran “Hastamızın doğumsal bir bağırsak problemi nedeniyle geçtiğimiz yıl bağırsak düğümlenmesi oluşmuş, Hastanemizde Çocuk Cerrahisi Kliniği’nde ameliyat edilen hastamızın ince bağırsaklarının önemli bir kısmı alınması gerekmişti. Biz hastayı devraldık ve adaptasyon tedavisine başladık. Tedavi bir yıl kadar sürdü. Son bir ayda da adaptasyon sürecinin bir parçası olarak evine gidip geldi. Hastamızın tedavisi tamamlandı TPN denilen damar yolundan verdiğimiz beslenme solüsyonlarını da tamamen kestik. Hastamız ağızdan beslenecek duruma geldi ve taburcu ediyoruz. Hepimiz çok mutluyuz. Emeği geçen tüm hocalarımıza ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Tedavi süreci uzun

Kısa bağırsak sendromunda adaptasyon tedavisinin uzun sürdüğünü belirten Baran “Tedavi süreci uzun soluklu ve sabır gerektiriyor aylar, bazen bir iki yıl sürebiliyor. Uyguladığımız tedavi tamamen bağırsağı adapte etmek üzerine kurulu. İlaç tedavileri ve belli bazı beslenme sistemleri uygulayarak bağırsağı bu duruma alıştırıyoruz. Ayrıca aileyi de beslenme ve yaşam biçimi konusunda eğitiyoruz. Muhtemel sorunlara karşı hastalarımızı taburcu ettikten sonra da takip etmeye devam ediyoruz” dedi.

Türkiye’de tek merkez

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ince bağırsak yetmezliği ve nakli konusunda oldukça deneyimli bir hastane ve bu alanda tek merkez olduğunu ifade eden Baran “10 yılı aşkın süredir çocuk gastroenterologları olarak Organ Nakli Birimi ile birlikte bu hastaların tedavisi için çalışıyoruz. İnce bağırsak yetmezliği ve kısa bağırsak hastalarından çok başvuru almaktayız. Yoğun talebi karşılamak adına ve bu hastalara daha iyi hizmet verebilmek için bir yıl önce hastane yönetimimizin desteği ile Bornova’daki ek binamızda Çocuk İntestinal (Bağırsak) Yetmezlik ve Rehabilitasyon Servisi’ni açtık. Türkiye’nin her yerinden hasta alıyoruz. Şu anda servisimizde Batman, Sakarya ve Diyarbakır, İstanbul gibi birçok ilden gelen hastalarımızın tedavileri devam ediyor. Son bir yıl içinde yatırdığımız ciddi kısa bağırsak sınıfına giren hastalardan dördünü taburcu ettik. Bu da oldukça önemli bir başarı Bu hastaların kendi bağırsakları ile ince bağırsak nakli gerekmeden taburcu olmaları hasta açısından daha iyi sonuçlar doğuran bir durumdur. Bu hastalarımızın da takiplerini İntestinal Yetmezlik Polikliniği’nde sürdürmekteyiz” şeklinde konuştu.

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