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KIŞ MEVSİMİNİN MEYVE VE SEBZELERİ NELER?

Mevsiminde yetişen sebze ve meyvenin tazeliği, lezzeti bir başka! Zamanında yetişip sofralarımıza gelen meyve ve sebze, hem mineral hem de vitamin kaynağımız oluyor. Bu sebeple mevsime özgü ürünleri tüketmenin önemi bizim için çok büyük.

KIŞ MEVSİMİNİN MEYVE VE SEBZELERİ NELER?

Mevsiminde yetişen sebze ve meyvenin tazeliği, lezzeti bir başka! Zamanında yetişip sofralarımıza gelen meyve ve sebze, hem mineral hem de vitamin kaynağımız oluyor. Bu sebeple mevsime özgü ürünleri tüketmenin önemi bizim için çok büyük.

15 Nisan 2020 Çarşamba 14:58
2008 Okunma
KIŞ MEVSİMİNİN MEYVE VE SEBZELERİ NELER?

Mevsiminde yetişen sebze ve meyvenin tazeliği, lezzeti bir başka! Zamanında yetişip sofralarımıza gelen meyve ve sebze, hem mineral hem de vitamin kaynağımız oluyor. Bu sebeple mevsime özgü ürünleri tüketmenin önemi bizim için çok büyük.

Her mevsim, değişen havaya ve diğer şartlara göre farklı beslenme ihtiyaçlarımız oluyor. Bu nedenle de değişen mevsime en iyi şekilde vücudumuzu adapte etmek için “mevsiminde" çıkan sebze ve meyvelerle beslenmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. O halde dengeli beslenmek adına kışın tüketebileceğimiz sebze ve meyveleri keşfetmeye başlayalım!

İşte Karşınızda: Kışın Yetişen Meyve ve Sebzeler

Endüstriyel üretim koşulları, kullanılan kimyasal maddeler derken neredeyse hiçbir sebze ve meyveyi kendi mevsiminde yiyemez olduk. Durum böyle olunca da kişisel önlemler almak istememiz gayet doğal. Sebze ve meyvelerin hangi mevsimde yetiştiğini bilmek, belki de alacağımız önlemlerin en kolay yolu! Buna ek olarak mevsim meyve ve sebzelerini bildiğimizde daha sağlıklı alışverişler yapabiliriz.

Peki, kış mevsimi sebzeleri ve meyveleri neler? İşte mevsimin ürünleri:

Sebzeler: Lahana, yer alması, turp, pazı, kereviz, ıspanak, pırasa, brokoli, brüksel lahanası, pancar, havuç ve karnabahar.

Meyveler: Elma, portakal, muz, mandalina, ayva, nar, greyfurt ve kestane.

Kış Sebze ve Meyvelerini Nasıl Tüketebiliriz?

Kış sebze ve meyvelerini yukarıda paylaştık. Şimdi de bu sebze ve meyveleri en doğru, en lezzetli şekilde nasıl tüketmeniz gerektiğini detaylı bir şekilde anlatmak istiyoruz.

1.

C vitamini yönünden zengin beslenin

​Gribal enfeksiyonlar, hepimizin bildiği gibi kış aylarında sık görülüyor. Bu yüzden C vitamini alımı, kış aylarında özen göstermemiz gereken çok önemli bir konu. Halihazırda kış mevsiminin meyveleri olan limon, mandalina, portakal ve greyfurt gibi turunçgilleri daha sık tüketmeye dikkat edebilirsiniz.​

2.

Sebzeleri çok küçük parçalara ayırmayın

​Karnabahar, pırasa ya da kereviz gibi kış sebzeleri, içlerinde yüksek miktarda C ve D vitaminleri bulundurur. Bu vitaminlerin kaybını önlemek için sebzeleri daha iri parçalara ayırıp yemeklerinizi pişirebilirsiniz.​

3.

Sebze yemeklerini ikinci kez ısıtmayın

​Diyelim ki sebze yemeği hazırladınız ve ertesi güne de arttı. Sebze yemeklerinin bir günden fazla bekletilmesi ve besin değerlerinin düşmemesi için ikinci kez ısıtılması önerilmez.​

4.

Meyve suyu yerine meyve tercih edin

​Meyveler, vitamin ve lif deposu yiyecekler! Fakat meyvelerin, meyve suyu yerine direkt tüketilmesi öneriliyor. Çünkü meyve suyu hazırlarken meyvenin en yararlı kısımlarından olan lifler, yeteri kadar yer almayabiliyor.​


 


 

Son Güncelleme: 15.04.2020 15:03
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