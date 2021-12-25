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KIŞ MEVSİMİNİN 5 EŞSİZ SEBZESİ

Soğuk kış mevsiminin sunduğu, bağışıklığı güçlendirici ve sağlıklı sebzelerin reçetesini çıkartan Diyetisyen Nagehan Afşar, kışın 5 eşsiz sebzesini anlattı. “Kış mevsiminin insan sağlığına sunduğu en güzel mucizelerden birisi de özellikle kanser ve benzeri hastalıkları önlemedeki güçlü etkisi ile karşımıza çıkan turpgillerdir. Turpgiller olarak bahsettiğimiz sebzeler içerisinde başlıca brokoli, lahana, karnabahar, turp şalgam ve benzeri sebzeler yer almaktadır. Bu sebzeler C, E, K, folat ve mineraller açısından zengin olmakla birlikte iyi bir lif kaynağıdır. Ayrıca glukozinolatlar olarak bilinen kükürtlü kimyasallar içermektedir” diyen Afşar, bu 5 sağlık deposu sebze hakkında detaylı bilgi verdi.

Sağlık 25.12.2021, 11:09
KIŞ MEVSİMİNİN 5 EŞSİZ SEBZESİ

Beyaz Lahana

Beyaz lahana faydaları nelerdir? Kimler tüketmemeli? Kalorisi ne kadar?

Beyaz Lahana hakkında konuşan Diyetisyen Nagehan Afşar “Turpgiller ailesinden olan sonbahar ve de kış sebzesi olarak yetiştirilen bir lahana çeşididir. Bu sebze tam bir protein ve vitamin deposudur. B, C ve E vitaminlerini bünyesinde barındırır ve mineralden oldukça zengindir” diyen Afşar “Bu sağlık deposu sebze kalori açısından da oldukça düşüktür. Sindirime yardımcı olmakta, romatizma kaynaklı reaksiyonların azaltılmasında etkili bir sebzedir” açıklamasında bulundu.

Brokoli

Brokoli nasıl haşlanır? Brokoli pişirmenin püf noktaları nelerdir? - Yemek Haberleri

“Yeşil renkli kalın ve dolgun çiçekleriyle sağlık deposu bir kış sebzesidir. Yapılan araştırmalarda brokoli, şalgam, karnabahar gibi sebzelerin sağlık açısından birçok faydasının olduğu gösterilmiştir” açıklamasında bulunan Nagehan Afşar, brokolinin kanser hastalığına karşı etkili bir savaşçı olduğunu belirtti. Afşar “Brokoli, B karoten açısından oldukça zengin bir sebzedir ve bu içerik kanser hastalıklarında oldukça etkili bir savaşçı görevindedir. İçerdiği potasyum ile sinir sistemini destekler sahip olduğu potasyum ve kalsiyum mineralleri ile tansiyon durumunun dengede tutulmasına yardımcıdır. Ve yüksek C vitamini içeriği ile bağışıklık sistemimizi desteklemektedir” dedi.

Karnabahar 

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“Karnabahar sebzesi de besin içeriğinin gücü sayesinde beslenmemizde önemli bir yere sahiptir. Yüksek miktarda fosfat ve potasyum içermektedir” diyen Diyetisyen Nagehan Afşar “Ayrıca kadınlarda göğüs kanserinden koruyucu olduğu gösterilen indol-3 karbonal içeriği bulunmaktadır. Düşük yağ ve düşük kalori içeriği ile de kilo kontrolü sağlamak isteyen kişilerin sofrasında önemli bir yere sahiptir. İçerisinde bulunan fosfor, cinsiyet hormonları, E vitamini ve yüksek protein içeriği ile cinsel gücünüzü arttırır” açıklamasıyla karnabaharın öneminin altını çizdi.

Turp 

Turpun faydaları nelerdir? | Sağlık

“Turp; Cvitamini, folik asit ve potasyumca zengin olduğu gibi aynı zamanda magnezyum ve B vitaminleri açısından da oldukça zengindir. Özellikle siyah turp köklerinin yüksek oranda antioksidan içerdiği, beyaz ve kırmızı turpların ise karotenoid bakımından zengin olduğu bilinmektedir. Ayrıca turp içeriğine acı tadı veren glukozinolat bileşikleridir. Bu bileşiğin ise metabolik hastalıklardan ve kanserden koruyucu etkiye sahip olduğu bilinmektedir” ifadelerini kullanan Nagehan Afşar, turpun ne kadar önemli bir sebze olduğunun altını çizdi.

Pancar 

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Pancarın lif, mineral ve vitaminlerden yana oldukça zengin bir sebze olduğunu söyleyen Diyetisyen Nagehan Afşar “Özellikle içerisindeki betalain maddesi ile metabolik hastalıklardan koruyu etki göstermektedir. Pancar aynı zamanda yüksek nitrat içeriğine sahiptir bu özelliği ile kan basıncını düşürdüğü ve kalbi koruduğu bildirilmiştir. Ayrıca pancar suyu sporcular arasında güvenle tüketilebilen besinsel ergojenik destek olarak kabul almıştır” dedi.

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