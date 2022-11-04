Kış mevsimini bomba gibi geçirin! Udi hindi bitkisi

Geleneksel Hint tıbbının önemli parçalarından biri olan Udi Hindi bitkisi, Osmanlı döneminde de sıklıkla kullanılan şifalı bitkiler arasındadır.Tarçına benzeyen kabukları, sandal ağacına benzeyen kokusuyla dikkat çeken udi hindi bitkisi, kış aylarında metabolizmanızı kısa sürede güçlendirerek hastalıklara karşı güçlü bir savunma oluşturmanızı sağlıyor.

Onun asıl etkisi, vücuda zarar veren toksinleri hızla temizlemek

!Ender Saraçoğlu “Enfeksiyon hastalıklarında, mikrobik veya virüs, bakteri, mantar gibi sorunlarda çok faydalı. Mikropları temizleyici bir etkisi var. Boğazı yumuşatıyor, boğaz ağrılarına çok iyi geliyor” diyor. Saraçoğlu, Udi Hindi bitkisinin genel olarak vücuttan toksinleri attığını ve sinüsleri, karaciğer ve safra gibi organları temizlediğin belirtiyor.

GÜNDE 2 TATLI KAŞIĞINA KADAR TÜKETİLEBİLİR

Udi hindi bitkisini, doğal haliyle, toz haliyle ve udi hindi yağı olarak aktarlardan ve internetten satın alabilirsiniz.Kullanımı oldukça basittir.

Günlük 2 tatlı kaşığına kadar tüketilmesi güvenlidir. Belirli bir hastalığınız varsa veya çeşitli ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuza danışarak tüketmelisiniz.

Udi hindi tozunu bal ya da pekmezle karıştırarak her gün tüketebilir, doğrudan suyla içebilirsiniz.

Udi hindi yağını 1 bardak suya yaklaşık 20 damla olacak şekilde ekleyebilirsiniz.

UDİ HİNDİ YAĞININ VÜCUDA ETKİLERİ

Üst solunum yolu problemlerinde destekleyicidir. Öksürük, balgam, burun akıntısı, boğaz ağrısı, bronşit problemlerinde iyileştirici ve koruyucu olabilirMide ve bağırsak sistemi sorunlarına iyi gelir. Mide yanmalarına karşı, gaz ve şişkinlik, kabızlık ya da ishal gibi problemlerde iyileştirici ve önleyici etki sağlamaya destek olur. Cinsel iktidarsızlık problemi için kullanılabilir. Udi hindi bitkisinin hormonlar üzerindeki etkileri iktidarsızlık gibi problemlerde düzenli kullanımda destekleyici etki sağlayabilir.Hormonları düzenleyici etkileri nedeniyle regl problemlerinde düzenleyici etki sağlar. Ağrılı adet dönemi sorunlarında destekleyici etki gösterebilir.Udi hindi yağının antibakteriyel etkileri, ağız içerisindeki aftlar için de etkilidir.

HASTALIKLARA KARŞI BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİRİN

Kış aylarında ve özellikle salgın dönemlerinde hastalıklara karşı güçlü bir savunma sağlayabilmek için udi hindi yağından faydalanabilirsiniz.10-15 gün boyunca düzenli tüketeceğiniz udi hindi tozu vücudunuzun hızla arınmasını ve güçlenmesini sağlayabilir.