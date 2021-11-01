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Kış geldi, şifa arayan aktarlara koştu

Havaların soğumasıyla birlikte hastalıklarından korunmak isteyen vatandaşlar soluğu aktarlarda alıyor. Satışların yükseldiği aktarlarda en çok tercih edilen ürünler ise ıhlamur, hatmi çayı ve hibiskus oldu.

Sağlık 01.11.2021, 12:19 01.11.2021, 12:26
Kış geldi, şifa arayan aktarlara koştu

Havaların soğumasıyla birlikte hastalıklarından korunmak isteyen vatandaşlar soluğu aktarlarda alıyor. Satışların yükseldiği aktarlarda en çok tercih edilen ürünler ise ıhlamur, hatmi çayı ve hibiskus oldu.

Kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğumasının ardından Kocaeli’de yaşayan vatandaşlar, hastalıklara önlem alabilmek için aktarlara koşuyor. Kış çaylarının, hastalanmadan önce bağışıklık sistemini güçlendirmek için içilmesi gerektiğini vurgulayan aktarlar, bu dönemde en çok ıhlamur, hatmi çayı ve hibiskus gibi bitkisel ürünleri tavsiye ediyor.

"İnsanlar kış çayının grip olduktan sonra içildiğini düşünüyor"

Özellikle kış mevsimine geçiş aylarında insanların sert hava değişiminden etkilendiğini kaydeden aktar Hüseyin Cihan Özaltan, bu dönemlerde vatandaşların genellikle ıhlamur, kış çayı, tarçın ve zencefil gibi ürünler tükettiğini söyledi. Özaltan, "Kış mevsiminde hastalıkların daha çok artması ve içinde bulunduğumuz pandemi koşulları ile birlikte ülke genelinde aktara ilgi arttı. Son zamanlarda insanların alternatif tıpa talebi arttığı için biz daha çok burada hatmi çayı, hibiskus, ıhlamur ve benzeri ürünleri öneriyoruz. Kışın hem boğazı yumuşatır, hem de boğazdaki enfeksiyon oranını azaltır. İnsanlarda yanlış bilinen bir algı var. Genellikle kış çayının grip olduktan sonra içildiği düşünülür ama tam tersi. Kış çayı vücudun bağışıklığını ve direncini kuvvetlendirmek için tüketilmesi gereken bir içecektir” dedi.

“Kuru öksürüğe ve boğazdaki tahribata iyi geliyor”

Kış çaylarının faydalarından da bahseden Özaltan, “Kış çayının olmazsa olmaz ıhlamurdur. Boğazı yumuşatma etkisi vardır. Pandemi ile birlikte hatmi çayına da ilgi arttı. Çünkü kuru öksürüğe ve boğazdaki tahribata çok iyi geliyor. Onun haricinde enfeksiyonu azaltacak etkisi olduğu için kuru zencefil antioksidan özelliğe sahip tarçın ve karanfil çok etkilidir. Bunun içine tatlandırıcı olsun biraz daha vücudun direncini arttırması için hibiskus bizim önerdiğimiz bitkiler arasındadır. Bu saydığım bitkiler genellikle demirbaş ürünlerdir yani herhangi bir aktarda olmazsa olmaz ürünlerdir. Kış çayına ilave olarak genelde herhangi bir içeceğinize veya tükettiğiniz yiyeceğiniz içerisine sıvı propolis de takviye ederek bağışıklığımızı koruyabiliriz. Sıvı propolis bence Türkiye’de hak ettiği değeri görmüyor. Sıvı propolis vücudun bağışıklığı ve direnci için çok önemli. Özellikle küçük yaştaki çocukların bağışıklığını güçlendirmek için propolis öneriyoruz. İnsanların daha çok kimyasal ilaçlardansa yavaş yavaş aktar ürünlerine, yani alternatif tıpa yönelmesini destekliyoruz" diye konuştu.

"Kış çayını kesinlikle kaynatmıyoruz"

Kış çayının tarifini de anlatan Özaltan, şu ifadeleri kullandı:

"Kış çayımızın içerisine ilk önce ıhlamurumuzu atıyoruz. Ihlamurdan sonra antibiyotik özelliğinden dolayı 1 adet de kuru zencefil koyuyoruz. Bağışıklığı arttırması için hibiskus dediğimiz nar çiçeğini atıyoruz. Daha sonra antioksidan özelliğine sahip olmazsa olmaz 2 ürünümüz var. Bunlardan birisi tarçın, diğeri de karanfil. Bunları da ekliyoruz. Boğaz ağrısı ve kuru öksürüğe çok iyi gelir. Bizim yöremizde çok meşhur olan doğal kuşburnumuz var. Kuşburnu hem aroma verir renklendirir, hem de vücudun bağışıklığını arttırıcı özelliğe sahiptir. Bunları attıktan sonra içerisine bir adet de kurutulmuş limon ekliyoruz. Bu şekilde kış çayımız içime hazır. Kış çayını kesinlikle kaynatmıyoruz. Sıcak suyun içinde demleme yöntemiyle yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Hastalığımı biraz daha dindirmek için ek takviyeler yapıyorum”

Kış çayı ve kuruyemiş almak için aktara gelen Elif Akpolat, "Gribim ve bunun için ilaç kullanmaktan ziyade bitkisel ürünler içmeyi düşünüyorum. Aktardan kış çayı aldım. Hastalığımı biraz daha dindirmek için ek takviyeler yapıyorum. İlaç kullanmak dışında bitkisel şeyler kullanmayı tercih ediyorum. Hasta olduktan sonra içilen bitkisel ürünler biraz rahatlatıyor. Tabi hastalıktan sonra da yeniden hasta olmamak ve korunmak için içmek gerekiyor" diye konuştu.

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