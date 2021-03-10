banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi
Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi
Finans sektöründe ‘yeşil dalga’ başladı
Finans sektöründe ‘yeşil dalga’ başladı
Satış elemanlarına 'kadın sürücü' şakası...
Satış elemanlarına 'kadın sürücü' şakası...

Kış aylarında sağlıklı bir cilde sahip olmanın yolları

Kış aylarında soğuk havanın ve sert esen rüzgarın etkisiyle cildimiz fazladan neme ve esnekliğe ihtiyaç duyar. Soğuk havalarda ciltte pullanma ve kızarıklıklar pekçoğumuzun ortak sorunudur. Soğuk havalarda da cilt sağlığınızı ve güzelliğinizi korumanın yollarını sizler için derledik...

Sağlık 10.03.2021, 13:00 10.03.2021, 13:28
2002
Kış aylarında sağlıklı bir cilde sahip olmanın yolları

Soğuk havalarda cildimiz için özellikle zor olabilir. Keskin rüzgarlar ve kuru hava, zaten hassas olan kuru cildimize zarar verebilir ve çatlamaya, pullanmaya ve hatta kanamaya neden olabilir. Ancak endişelenmeyin kış aylarında çok düşük nem seviyeleriyle mücadele etmenin yolları vardır. Hidrasyon, cilt nemlendirme ve hatta yaşam tarzı değişiklikleri gibi bazı ekstra işleri içerir. İşte kış aylarında cilt bakımı için bazı ipuçları;

Nemlendirmek

Kuru kış havası vücudunuzdaki tüm nemi kolayca çekebileceğinden, cildinizi olabildiğince nemlendirmek isteyeceksiniz. Dirsekler, eller ve ayaklar gibi cildin belirli bölgeleri diğer bölgelere göre daha kolay kuruma eğilimindedir, bu nedenle bu vücut bölgelerine özellikle dikkat edin. Cilt tipinize uygun bir nemlendirici seçin ve işe koyulun.

Daha Fazla Su İçin

Cildimizin hem içeriden hem de dışarıdan neme ihtiyacı vardır. Özellikle soğuk aylarda daha az su içtiğimiz ve kahve ve çay gibi içeceklere yöneldiğimiz için, kışın cilt bakımı için daha fazla su içmek çok önemlidir.

Güneş Kremi Kullanın

Mantıksız görünebilir, ancak sıcaklığı hissetmemeniz, UV ışınlarının cildinize ulaşmadığı anlamına gelmez. Cildinizi kolayca emen bir güneş kremi ile koruyun, böylece her gün uygulayabilirsiniz.

Kışın cilt bakımı, yaz aylarına göre biraz daha özveri ve çabaya ihtiyaç duyar, ancak kuru soğuk havanın neden olduğu cilt hasarını önlemek istiyorsanız, gitmenin tek yolu budur. Cilt tipinize uygun ürünlere yatırım yapın ve cildinizi gün boyu nemli tutun.

Yorumlar (0)
banner422
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 28 39
10. Antalyaspor 28 36
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 28 65
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 28 50
5. West Ham 27 48
6. Everton 27 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 27 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 27 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 25 59
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 25 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 26 22
20. Huesca 26 20