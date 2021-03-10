Kış aylarında sağlıklı bir cilde sahip olmanın yolları

Soğuk havalarda cildimiz için özellikle zor olabilir. Keskin rüzgarlar ve kuru hava, zaten hassas olan kuru cildimize zarar verebilir ve çatlamaya, pullanmaya ve hatta kanamaya neden olabilir. Ancak endişelenmeyin kış aylarında çok düşük nem seviyeleriyle mücadele etmenin yolları vardır. Hidrasyon, cilt nemlendirme ve hatta yaşam tarzı değişiklikleri gibi bazı ekstra işleri içerir. İşte kış aylarında cilt bakımı için bazı ipuçları;

Nemlendirmek

Kuru kış havası vücudunuzdaki tüm nemi kolayca çekebileceğinden, cildinizi olabildiğince nemlendirmek isteyeceksiniz. Dirsekler, eller ve ayaklar gibi cildin belirli bölgeleri diğer bölgelere göre daha kolay kuruma eğilimindedir, bu nedenle bu vücut bölgelerine özellikle dikkat edin. Cilt tipinize uygun bir nemlendirici seçin ve işe koyulun.

Daha Fazla Su İçin

Cildimizin hem içeriden hem de dışarıdan neme ihtiyacı vardır. Özellikle soğuk aylarda daha az su içtiğimiz ve kahve ve çay gibi içeceklere yöneldiğimiz için, kışın cilt bakımı için daha fazla su içmek çok önemlidir.

Güneş Kremi Kullanın

Mantıksız görünebilir, ancak sıcaklığı hissetmemeniz, UV ışınlarının cildinize ulaşmadığı anlamına gelmez. Cildinizi kolayca emen bir güneş kremi ile koruyun, böylece her gün uygulayabilirsiniz.

Kışın cilt bakımı, yaz aylarına göre biraz daha özveri ve çabaya ihtiyaç duyar, ancak kuru soğuk havanın neden olduğu cilt hasarını önlemek istiyorsanız, gitmenin tek yolu budur. Cilt tipinize uygun ürünlere yatırım yapın ve cildinizi gün boyu nemli tutun.