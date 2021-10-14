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Kış aylarında artan damar büzüşmeleri ölüm sebebi olabilir

Kış mevsiminin başlamasıyla kalp damar rahatsızlıkları ciddi oranda artış gösterirken, uzmanlar pandemi nedeniyle hareketsiz kalan vücutta soğuk havalarda artan damar büzüşmesiyle kalp spazmları meydana geldiğini söyledi.

Sağlık 14.10.2021, 13:04
Kış aylarında artan damar büzüşmeleri ölüm sebebi olabilir

Kış mevsiminin başlamasıyla kalp damar rahatsızlıkları ciddi oranda artış gösterirken, uzmanlar pandemi nedeniyle hareketsiz kalan vücutta soğuk havalarda artan damar büzüşmesiyle kalp spazmları meydana geldiğini söyledi.

Batman’da görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Zübeyir Acar, soğuk havalarda damarların büzüştüğünü ve bunun kalp sağlığını ciddi oranda tehdit ettiğini belirtti. Acar, "Bu aylarda dikkat etmemiz gerekenler kesinlikle ev içinde kalsak bile fiziksel aktivitelerimizden ödün vermemeliyiz. Kış mevsimine girmek üzereyiz. Dünyada en çok ölüm sebebi olan kalp damar hastalıkları kış aylarında daha ağır seyredebilir, sıklığı 3 ile 4 kat artabilir. Bu aylarda pandeminin olması nedeniyle ister istemez hayatımızda olumsuzluklar artmaktadır. Fiziksel aktivitenin azlığı, düzensiz beslenme, bunlara bağlı olarak obezitenin artması kalp damar hastalıkları riskini, kalp krizini, damar tıkanmalarını daha da artırmaktadır. Ayrıca mevsimsel viral ve bakteriyel hastalıklar yani mikrobik hastalıklarda ister istemez sistemlerin bozulması, iltihap olma durumlarının artmasına ve kalp damar hastalıkları sıklığının artmasına sebep olur. Soğuk havalarda kalp damarlarında büzüşmeler olur. Büzüşmeden dolayı spazmlar akut koroner sendrom dediğimiz kalp damar hastalığı sıklığında bir miktar artma olur. Bu aylarda dikkat etmemiz gerekenler kesinlikle ev içinde kalsak bile fiziksel aktivitelerimizden ödün vermememiz gerekiyor. Günün uygun olan saatlerinde dışarıda ve içeride egzersiz yapmamız gerekir. Evin içinde kısa yürüyüşler yapmamız gerekiyor. Soğuğa karşı, rüzgara karşı giyinmemize dikkat etmemiz gerekir. Taze sebze meyve tüketimine ağırlık vermemiz gerekiyor. Ayrıca kış aylarında enerji ihtiyacımız artıyor. Enerji ihtiyacımızı mümkün mertebe tahıl olan ürünlerden karşılamamız gerekir. Sıvı alımına dikkat etmemiz gerekiyor. Günde 30 ile 45 dakika egzersiz yapmamız gerekiyor” dedi.

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