Kış ayları yaklaştı, vatandaşlar bitkisel ürünlere yöneldi

Elazığ’da kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, bağışıklıklarını yüksek tutmak için bitkisel ürünlere yöneldi.

Elazığ’da havaların soğuması ve kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, bağışıklık sitemini yüksek tutarak hem girip ve nezleden hem de Korona virüsten korunmak için bitkisel ürünlere yöneldi. Hal böyle olunca tarihi Kapalıçarşı’nın yolunu tutan vatandaşlar, kış çayı, ıhlamur, tarçın, zencefil ve kuşburnu gibi ürünler almaya başladı. Bunların yanında paket halinde satılan bitkisel ürünlere de talep olduğu görüldü. Özelikle bağışıklık sistemini daha çok kuvvetlendirmek için içerisinde ginseng, propolis, udu hindi, arı sütü, polen ve bal karışımıyla elde edilen direnç macununa da vatandaşın talebi yoğun.

Kapalıçarşı esnaflarından Selçuk Aktaş, “Bizde bitkisel ürünler satılıyor. Genelde ot ve bitkiler, bitkisel ve hazır çaylar satıyoruz. Biz mevsimsel çalıştığımız için kış ürünlerinde bitkisel olarak kış çayları, ıhlamurlar, tarçınlar, zencefiller ve kuşburnu gibi ürünler satılıyor. Aynı zaman da bu pandemiden dolayı Covid hastaları için hazırladığımız bağışıklık sistemini güçlü tutan macunlarımız var. Tüm arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gelen müşterilerimiz bizlerden kendi rahatsızlıklarına göre ilaç istiyorlar. Bizde hazır olan macunları, çayları veya açık olarak sattığımız çaylarımızı vatandaşın kendi fikrini sorarak hangisini isterse onu vermeye çalışıyoruz. Bir papatyanın aynı zamanda paketli olan, sallama olan poşet çay şekli de bulunuyor. Hasta olmadan, rahatsızlığı olmadan gelip önlem amaçlı olarak alan da var. Hasta olmamak için kullanıyorlar. Genelde bağışıklık sistemi düşük olan insanlar yükseltici olan macunlarımızı veriyoruz. Bu ürünlere rağbet daha fazla. Covid sürecinde genelde C vitamini, bitkisel çaylar, bir de en etkili olan direnç denen bir macunumuz var. İçerisinde ginseng, propolis, udu hindi, arı sütü, polen ve baldan üretilen bir macundur. Bunu rahatlıkla verebiliyoruz. Kullananlar da memnunlar” dedi.