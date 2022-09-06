Kırtasiye ürünlerinin kimyasallara maruz kalması solunum yolu, kısıklık hatta kansere davetiye çıkarıyor

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamdi Temel, renkli, kokulu kırtasiye ürünlerinin kimyasal bileşenlere uzun süre maruz kalmasının çocuklarda hiperaktiflik, solunum yolu ve üreme problemlerine yol açtığını hatta kansere de davetiye çıkardığını söyledi.

Yeni eğitim öğretim dönemi için geri sayımın başlamasıyla kırtasiye alışverişi yapacak velilere önemli uyarılarda bulanan Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamdi Temel, ailelerin alışverişlerde daha bilinçli olması gerektiğini ifade etti. Temel, aileleri kırtasiye malzemeleri satın alırken ürünlerin güvenilirliğine ve standartlara uygunluğuna dikkat etmelerini istedi.

“Çocuklarımızı küçük yaşta kimyasallara maruz bırakıyoruz”

Çocukların küçük yaşlarda kimyasallara maruz bırakıldığını belirten Temel, “Biz önce sağlık diyoruz. Sağlık olmazsa eğitim öğretim de olmuyor. Ne yazık ki kırtasiye ürünlerine baktığımız zaman albenisi çok olan ürünleri görüyoruz. Çok farklı şekillerde kokulusundan tutun farklı renkte olan bütün kırtasiye ürünlerini görebiliyoruz. Bu konuda ailelerin biraz daha şuurlu olmalarını istiyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz biz çok küçük yaşlarda onları değişik kimyasallara maruz bırakıyoruz. Kırtasiye ürünlerinde ftalatlardan tutun azoboyar dediğimiz sentetik renklendiriciler var. Ağır metaller içeriyor bunlar. Değişik solventler var. Bunlar koku verici olarak kullandırılıyor. Yani inanılmaz derece de kırtasiye ürünlerimize kimyasallar girmiş. Ailelerimizin alış verişte ilk dikkat etmeleri gereken TSE belgesi olması. Eğer ürün Avrupa birliğinden geliyorsa Avrupa standartlarına uygun olmasına dikkat etmeleri gerekir. Bunları gördüklerinde ürünleri almalarında bir sakınca yok. Aldıkları ürünlere elleriyle dokunsunlar ürünlerin çok kaliteli olması gerekiyor.” dedi.

“Ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor”

Kalitesiz, kokulu ve renklendirici içeren ürünlerin çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına neden olduğunu da söyleyen Temel, “Biz çocuklarımız hiperaktif diyoruz. Aslında hiperaktiflikte çocuklarımızın yedikleri, içtikleri, soludukları ve temas ettikleri şeylerden geçen bu kimyasallar, çocuklarımızda çok küçük yaşlarda hiperaktifliğe neden oluyor. Astıma neden oluyor, çünkü çocuklar bakıyorsunuz hapşırmaya başlıyor. Son yıllarda istatistiksel hesaplara baktığımız zaman çocuklarımızda çok farklı problemlerin meydana geldiğini de görüyoruz. Bunların en büyük nedenlerinin bir tanesi de özellikle erkek çocukların kısırlıklarının artmış olması. Özellikle üniversitemizdeki kadın doğum doktoru arkadaşlarımızla bunları tartışıyoruz. Gün geçtikçe kısırlık olaylarının çok ağır bir şekilde Türkiye’de yayıldığınız görüyoruz diyorlar.” şeklinde konuştu.

“Pet şişe yerine cam şişe kullanın”

Özellikle ana okulunda kaliteli beslenme çantasının ve cam şişelerin önemine de değinen Temel, “Özellikle pet şişelerden su içilirken çok dikkat edilmesi lazım. Dünyada ilk defa 5 tane kimyasal maddeyi bulan bizleriz, Türkiye olarak bilim adamları olarak böyle bir çalışmayı yapmıştık. Çocuklarımız sabah alıyorlar pet şişelerdeki suları akşama kadar o suları içmeye çalışıyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Keşke cam kullanabilsek, cam bizim için çok önemli. Bir de çocuklarımızın beslenme çantalarının çok daha kaliteli olması gerekiyor. İster istemez o polimerik maddelerle o yiyeceklerin ve içeceklerin etkilenme riskleri var. Çünkü çocuklar çok küçük yaşlarda o kimyasallara maruz kaldıklarında ileride çok daha ciddi riskler meydana getirecektir.” ifadelerine yer verdi.

“Kimyasal bulunan ürünleri satmıyoruz”

Yozgat’ta uzun yıllar kırtasiye işiyle uğraşan Mehmet Özel ise merdiven altı ürün olarak tabir edilen ürünlerden uzak durmaya çalıştıklarını söyleyerek, “Biz kimyasal bulunan ürünleri tercih etmiyoruz. Tabi piyasadan fiyatta biraz farklılıklar var ama çocuklarımızın geleceği noktasında baktığımız zaman bu farkın çokta bir önemi yok. Onların gelecekleri bizim için çok önemli. Biz onların geleceğini düşünerek sağlıklı ürünler tercih etmeye çalışıyoruz. Merdiven altı ürünleri getirmiyoruz, satışını yapmıyoruz.” dedi.

“Kaliteli ve sağlıklı olmasına dikkat ediyorum”

Kırtasiye alışverişi yapan Hamide Korkmazyürek ise “Alışveriş yaparken çocuklarımızın sağlığını düşünüyoruz, onlar bizim için çok önemli. Onun için de ürünlerin kaliteli ve sağlıklı olmasına dikkat ediyorum. TSE belgesinin olmasına dikkat ediyorum. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz, anne babalara sesleniyorum. Lütfen alış veriş yaparken dikkat etsinler.” diye konuştu.

“TSE ibaresinin olmasına dikkat ediyoruz”

Salih Şenyiğit ise alışveriş yaparken TSE ibaresine baktıklarını belirterek, “Çocuklarımızın sağlığı çok önemli olduğu için alacağımız ürünlerde TSE ibaresinin olmasına önem veriyoruz. Piyasadaki kalitesiz ürünlere dikkat etmemiz gerekiyor. Her şey sağlık olduğu için çocuklarımızın kaliteli ürünlerle eğitimine devam etmesini istiyoruz.” dedi.