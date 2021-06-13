Kırsalda aşı mesaisi

Yeni tip korona virüsüyle mücadele kapsamında hastaneye gitme imkanı olmayan vatandaşlar aşılarını köylerinde oluyor.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında kırsalda yaşayan ve hastaneye gitme imkanı olmayan vatandaşlar köylerinde bulunan Aile Sağlık Merkezlerinde aşılarını oluyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri çağrı merkezine gelen aşı talebinin yanı sıra kırsalda da aşı çalışmalarını sürdüren ekipler, engelli, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara da ulaşarak aşılarını yapıyor. Kırklareli’nin Dereköy köyünde aşısını olan Gülfidan Soykan sağlık sektörünün sunduğu hizmetin önemini vurgulayarak, herkesi aşı olmaya davet etti.

Aşılama çalışmalarıyla vakalar düşüyor

Sağlık Bakanlığınca başlatılan “aşı seferberliği” kapsamında vaka sayılarının her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısının 50,51’e düştüğünü Kırklareli’nde 1. ve 2. doz aşı olanların sayısı 222 bin 79 kişiye yükseldi. Ülke genelinde ise 33 milyon 580 bin 190 kişi aşılandı.