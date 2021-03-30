Kırmızı kategoriye geçen Kilis’te tedbirlere uyulmuyor

Suriye sınırında bulunan Kilis kırmızı kategoride olmasına rağmen vatandaşların büyük bölümünün tedbirlere uymadığı gözleniyor.

Kilis’te son 1 ayda mutasyonlu virüs nedeniyle vakaların tavan yapması ve yetkililerin tüm uyarı ve denetimlerine rağmen vatandaşların büyük bölümü tedbirlere uymuyor. Güneşli havalarda iş yerinin önünde oturan çok sayıda esnafın maske takmadığı gözlenirken, parklarda da toplu halde maskesiz şekilde sohbet eden vatandaşlar dikkat çekiyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ana caddelerde uygulama yaparak tedbirleri denetlerken kentin ara sokaklarında ise vatandaşların kurallara uymadığı görüldü.