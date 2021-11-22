Kırmızı Biber ile Metabolizmanızı Hızlandırın!

Kapsaisin sayesinde metabolizmayı hızlandırır

Kırmızı biber; içerisindeki acı lezzetini veren kapsaisin sayesinde metabolizmayı hızlandıran besinler arasındadır. Kapsaisin; sempatik sinir sistemi uyararak adrenal medulladan kateşolaminlerin salgılanmasını sağlar ve bu sayede enerji ve yağ metabolizmasını hızlandırır.

Obezite oluşumunu engelleyebilir

Kırmızı biber, yemek sonrası vücuttaki metabolizmayı hızlandırarak besinlerin yakılmasını uyarır, iştahı baskılayarak alınan enerji miktarını azaltır ve bu sayede vücuttaki yağ kitlesinin azalmasını sağlar. Böylece obezite oluşumu engellenebilir.

Japon araştırmacılar bu bilgiyi destekliyor

Japon araştırıcılar tarafından yürütülen klinik çalışmalarda kırmızı biberin iştahı baskıladığı, toplam alınan besin miktarında azalmayı sağladığı ve metabolizmayı hızlandırdığı gözlemlenmiştir.

Başka bir çalışmada ise gönüllülerin bir kısmına kırmızı biberin etkili maddesi kapsaisin kapsül halinde yutturularak, diğer bir kısmına ise kapsaisin domates suyu içerisine ilave edilerek verilmiş. Sonuçta, gün içerisinde alınan enerji miktarının kapsaisinin domates suyu içerisinde verilmesi ile daha belirgin bir şekilde azaldığı gözlenmiş. Yani kapsaisin ağızdan temas ile verildiğinde iştahı daha yüksek oranda baskılamış. Ağız yoluyla besin içerisinde alınan kırmızı biber sempatik sinir sistemini uyararak iştahı baskılamayı sağlamıştır.

Mide-bağırsak problemleri olanlar dikkat…

Unutulmamalıdır ki tek bir besinden mucize beklemek oldukça yanlıştır. Ilımlı düzeyde kırmızı biber tüketimi yapılmalıdır. Fazla miktarda tüketmek mide-bağırsak sisteminde tahrişe sebep olabilir. Ayrıca mide-bağırsak problemi yaşayan bireyler de kırmızı biber tüketimini minimal düzeylere indirgemelidir.