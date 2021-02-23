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Kırmızı alarm verilen Trabzon’da son durum

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle kırmızı alarmın verildiği Trabzon’da geçen hafta ilk sırada yer aldıklarını hatırlatarak, bu hafta yapılan sıkı denetimler sonucu üçüncü sıraya gerilediklerini söyledi. Vali Ustaoğlu, "Hala kırmızı kategorideyiz. En yüksek riskli iller arasındayız” dedi.

Sağlık 23.02.2021, 17:32
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Kırmızı alarm verilen Trabzon’da son durum

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle kırmızı alarmın verildiği Trabzon’da geçen hafta ilk sırada yer aldıklarını hatırlatarak, bu hafta yapılan sıkı denetimler sonucu üçüncü sıraya gerilediklerini söyledi. Vali Ustaoğlu, "Hala kırmızı kategorideyiz. En yüksek riskli iller arasındayız” dedi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Usta, Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş ile birlikte Ortahisar 15 Nolu Liman Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun açılışı törenine katıldı. Törende konuşan Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Usta, sağlık hizmetlerinin sadece Covit-19’dan ibaret olmadığını belirterek, acil sağlık hizmetlerinin de çok önemli olduğunu söyledi.

Vali Ustaoğlu da önemli bir hizmeti faaliyete geçirdiklerini ifade ederek, pandemi sürecinde yapılan her türlü hizmetin daha da anlamlı hale geldiğini söyledi. Vali Ustaoğlu, “Bugün sağlık açısından çok önemli bir hizmeti burada faaliyete geçiriyoruz. Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Bu pandemi sürecinde sağlık adına yapılan her türlü hizmet daha anlamlı hale geliyor. Bugün burada Trabzon Limanımızın içerisinde yaklaşık 800 civarında personelin burada günlük hizmet verdiği böyle bir alan içerisinde 112 istasyonumuzu burada hizmete açıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizim bu süreçte sağlık hizmetlerinde yapacağımız her şey çok çok anlamlı. Burada görev yapacak personelimiz 24 saat esasına dayanarak gerek liman içerisinde gerekse liman dışına hizmet verecekler” dedi.

Trabzon’un vaka sayısında gündemi en fazla meşgul eden bölgelerin başında geldiğini kaydeden Vali Ustaoğlu, “Son günlerde bölgemiz pandemiyle alakalı vaka sayısında gündemi en fazla meşgul eden bölgelerin başında geliyor. Başta Trabzon, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki diğer illerimiz. Dün akşam Sağlık Bakanımız açıklama yaptı. Geçen haftaki sıralamada Trabzon birinci idi, bu hafta üçüncülüğe düştü. Geçen haftadan beri etkin bir şekilde arkadaşlarımızla yaptığımız denetimler, sahada etkin bir şekilde kendimizi hissettirmemiz inşallah yüzde 15 civarında bir düşüşe doğru dönmeye başladık. Bu bizi kesinlikle rehavete götürmemesi lazım. Bizim kurallara tamamen titizlikle uymamızdan geçiyor. Bunu hemen hissettirebiliyoruz. Bölge insanımızın inatçılığını ve ısrarcılığını bu pandemiyle mücadelede kendinde iyi bir şekilde hissettirmesi lazım. Biz bunu başaracak güçteyiz. Sadece bizlerin tek taraflı kamunun alacağı, yapacağı denetimlerle bu işler olmuyor. Bir taraftan normalleşme süreci inşallah mart başında başlayacak. Ancak bu vaka tablosu ortadayken bölgemizin normalleşmede de en sonlarda değerlendirileceğini de bilmemiz, görmemiz lazım” diye konuştu.

"Hala kırmızı kategorideyiz"

Trabzon’un halen kırmızı kategoride olduğunu kaydeden Vali Ustaoğlu, “Hala kırmızı kategorideyiz. En yüksek riskli iller arasındayız. Doğal olarak üçüncü sırada zaten şu anki son değerlendirmede. Onun için istirham ediyoruz; vatandaşlarımıza başta aile içi buluşmalar olmak üzere lütfen bunlara bir süre ara verelim. Akraba ziyaretlerine bir süre ara verelim. Özellikle maske noktasında vatandaşlarımız sokakta dikkat ediyor. Biz biliyoruz ki ev içerisinde bir araya gelindiğinde, özellikle akrabalar bir araya geldiğinde ne maske ne mesafe bu kurallara maalesef uyulmuyor. Her eve bizim polisle girme şansımız olmadığına göre iş ailelerimizin inisiyatif alıp bu konuda bizim bu ikazlarımızı dikkate alarak dikkat etmeleri lazım. İnşallah önümüzdeki günlerde inanıyorum ki vakalarımızda düşüş eğilimi daha da devam edecek. Yeter ki başta bizlerin, sağlıkçılarımızın, sayın Bakanımızın, sayın Cumhurbaşkanımızın bizleri ikazlarına ve uyarılarına vatandaşlarımız dikkat edip gerekli titizliği göstersin. Ben inanıyorum ki önümüzdeki 5-10 gün içerisinde bu vakalar daha da düşecek inşallah” dedi.
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