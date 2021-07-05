Kırklareli aşılamada Türkiye’ye örnek oluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilere göre en az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı yüzde 72,8 ile en çok aşılanan iller arasında Kırklareli 3. sırada yer alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre Türkiye’de birinci doz aşı olan vatandaşları ortalaması yüzde 57,81, ikinci doz ortalaması ise 25,23. Bu kapsamda en az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı yüzde 72,8 ile en çok aşılanan iller arasında Kırklareli 3. sırada yer alıyor.

Vatandaşlar, randevularını alarak hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırıyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşısını olan 2. doz aşısını olan Adem Kocabekir, aşıyla kendini daha güvende hissettiğini belirterek, herkesi aşı olmaya davet etti.

Aşıda Kırklareli’nin tüm Türkiye’ye örnek olduğunu dile getiren öğretmen Şahin Değer ise, “Kırklareli sağlık alt yapısına göre güçlü bir il. Kentte yaşayan vatandaşlar olarak aşı konusunda gayet bilinçliyiz. Bu nedenle aşı sırası geldiği zaman koşa koşa aşı olmaya geliyoruz. İlk aşı olduğum zaman aşılama birimi çok kalabalıktı fakat aradan geçen bir ay içerisinde yapılan çok yoğun aşılama dolayısıyla görüyoruz ki şu anda çok fazla kimse kalmadı. Çok iyi rakamlar bunlar. Daha da yukarıya doğru gideceğine inanıyorum. İnşallah salgından ilk kurtulan illerden birisi biz olacağız. Sağlık çalışanlarımıza da bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Çok kısa sürede aşımızı yaparak sağlıklı bir şekilde bizi buradan uğurluyorlar. Kendimi artık çok daha güvende hissediyorum. Virüsten çok korkuyorum çünkü etrafımızda çok ölümler oldu, ağır hastalık geçirenler oldu. İkinci aşıdan sonra tam bir koruma sağlayacağını düşünüyoruz ve kendimizi bir koruma kalkanı içerisinde hissediyoruz” şeklinde konuştu.